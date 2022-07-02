Алые трусики, чёрное платье. Чем отличились главные нарушители дресс-кода на Уимблдоне

В начале нулевых знаменитый владелец Формулы-1 Берни Экклстоун и его большой друг и теннисный менеджер Ион Цириак хотели приобрести Уимблдон за £ 600 млн. Ничего не вышло – миллиардерам дали понять, что традиции не продаются ни за какие деньги. Главной из них вот уже на протяжении почти полутора веков остаётся требование к игрокам выступать исключительно в белой форме.

Введённый в 1884 году дресс-код с годами лишь ужесточался, а в 2013-м организаторы выпустили дополнение к существовавшим правилам. Цвет экипировки должен быть только белым, а почти белый или кремовый абсолютно не допускаются. Кроме того, белым должно быть всё – от кепки до нижнего белья участников. Единственное исключение – логотип спортивного бренда, который может быть цветным, но только если не слишком бросается в глаза.

Король Георг VI (справа) и его партнёр во всем белом на Уимблдоне в 1926 году Фото: Topical Press Agency/Getty Images

До начала 1970-х на других «Шлемах» тоже существовало требование облачаться в белую форму, но с развитием цветного телевидения традиция стала рудиментом. И только на Уимблдоне по-прежнему иной цвет, кроме белого, рассматривается как неуважение и грозит участникам не только штрафом, но и исключением с мэйджора. Вспоминаем самые громкие случаи в истории турнира, когда игроки нарушали дресс-код.

Сиреневые трусики Гасси Моран обсуждали в британском парламенте

В финальной сцене романа «Парфюмер» главный герой благодаря всего одной капле уникального аромата свёл с ума многотысячную толпу. Нечто похожее в 1949 году удалось знаменитому модельеру Теду Тинлингу, который обладал даром очень тонко чувствовать запросы публики. Очарованный длинными ногами американской теннисистки Гасси Моран дизайнер сшил для неё наряд, сведший с ума болельщиков на Уимблдоне.

Тинлинг рассчитал длину юбки Гасси так, что она раз в несколько минут приоткрывала её кружевные сиреневые трусики. В результате первый же матч американки на турнире собрал больше зрителей, чем мужской поединок на Центральном корте. «Я недооценил жажду послевоенной британской публики к эротике. Настоящее сумасшествие! Народ ломился на её матчи, а фотографы чуть ли не вываливались на корт ради удачного кадра», – вспоминал Тед в мемуарах. Дизайнера отстранили от турнира на 33 года.

Гасси Моран свела этим платьем лондонскую публику с ума Фото: George W. Hales/Fox Photos/Getty Images

Ажиотаж получился таким огромным, что выходку теннисистки обсудили в британском парламенте. Девушку обвинили в распутном поведении и пригрозили пожизненной дисквалификацией. Впрочем, нездоровое внимание и так сильно испугало Гасси, и больше на Уимблдон она не приезжала.

Черное платье Розмари Казалс с рекламой табачной марки

В 1972 году победительница нескольких парных чемпионатов Уимблдона и одна из основательниц WTA Розмари Казалс удивила платьем с фиолетовыми вставками и буквами VS. Теннисистке сделали предупреждение за рекламу марки сигарет Virginia Slims, ориентированную на женскую аудиторию, и настоятельно рекомендовали надеть белое платье.

Американка заявила, что это вовсе не реклама, а попытка заявить о женской независимости, которую символизировала VS, а также элемент борьбы за равные права с мужчинами в обществе. «Не вижу в этом платье ничего плохого. Эта мой способ самовыражения. Почему кто-то должен мне навязывать стиль?» – полыхнула американка в духе Ника Кирьоса.

Казалс боролась за права женщин Фото: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

На матч второго круга Уимблдона она вышла в тренировочном костюме с изображением курящей женщины, за что получила замечание от арбитра. Рози была вынуждена подчиниться и переоделась во всё белое.

Ночная рубашка Линды Сигел — болельщики особенно ждали её подачу

«Гейм, сет… аут». С таким заголовком на первой полосе и огромной фотографией американки Линды Сигел вышла Daily Mail летом 1979-го. Реализация номера оказалась такой удачной, что редакции пришлось допечатывать ещё 10 тысяч экземпляров. Такая невероятная популярность вызвана откровенным платьем 18-летней теннисистки из Калифорнии.

Открытая спина, короткое платье и глубокое декольте с синей окантовкой – наряд Сигел напоминал, скорее, ночную рубашку и совсем не ассоциировался со спортом. Откровенную картину подчеркнуло отсутствие бюстгальтера у обладавшей выдающимися формами Линды. Окончательно публика сошла с ума, когда после мощной подачи грудь девушки выпала из платья – до конца матча так происходило ещё два раза.

Лондонская публика желала, чтобы матч Линды продолжался как можно дольше Фото: PA Images via Getty Images

Болельщики очень расстроились поражению Сигел от Билли Джин Кинг и её вылету с турнира в одиночном разряде. Но Линда продолжила выступление в паре, в связи с чем организаторы получили несколько тысяч предложений о проведении её матча на Центральном корте. Но их ждало разочарование – игра состоялась на маленькой площадке, а Сигел сыграла в закрытой одежде.

Алое бельё Татьяны Головин как элемент вдохновения

«Обожаю красный цвет – он придаёт мне сил и уверенности», – 10 из 15 вопросов к француженке Татьяне Головин после матча на Уимблдоне в 2007 году касались её одежды. Точнее, спортивных трусов алого цвета, которые девушка с русскими корнями надела под юбку.

Татьяна Головин на Уимблдоне в 2007 году Фото: Steve Parsons — PA Images/PA Images via Getty Images

Консервативных британских зрителей поразила такая вольность в одежде. Теннисистка объяснила, что официальный представитель турнира разрешил играть, если спортивные трусы короче белой юбки. Татьяна этим воспользовалась, чем подняла настроение не только себе, но и зрителям. Однако сил и уверенности Головин не хватило, и в следующем круге она проиграла Тамире Пажек.

Федерер заработал $ 6,5 млн — обул кроссовки с оранжевой подошвой

В этом году Уимблдон проходит без великого Роджера – восьмикратный победитель травяного мэйджора уже год залечивает травму колена и вернётся лишь осенью. Помимо россыпи титулов, вспомним его хитрость на турнире 2013 года, когда Маэстро удивил оранжевой подошвой кроссовок. На такой оригинальный ход швейцарца подбил его спонсор Nike, сделавший с помощью Роджера отличную рекламу модели.

Кроссовки Федерера стоимостью $ 6,5 млн Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Роджер сыграл в этой обуви лишь раз и заработал $ 6,5 млн – дополнительно к действующему контракту с экипировщиком. Федерер отделался предупреждением и больше эту обувь не использовал. Этого хватило, чтобы эпизод стал объектом для шуток – ходили слухи, что теннисист обул на игру кроссовки жены Мирки.

Кирьос купил зелёную повязку и элегантно избежал штрафа

Эго Ника Кирьоса такое огромное, словно он каждый год выигрывает Уимблдон. Эпатажный австралиец влетел на штраф в $ 10 тыс. за неспортивное поведение уже после первого круга Уимблдона-2022, но ему не привыкать.

Повязка Кирьоса превратилась из зелёной в белую Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2015 году Ник нарушил дресс-код турнира, правда, не специально. Перед игрой Кирьос купил в фирменном магазине зелёную повязку в цветах Уимблдона и вышел с ней на матч. Арбитр сделал замечание австралийцу, но тот красиво выкрутился – вывернул повязку наизнанку белой стороной.