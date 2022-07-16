Рублёв раскричался, но до финала не дошёл! А следующий матч у него с Бубликом — будет шоу?

Андрей Рублёв потерпел болезненное поражение в Швеции, не дойдя до финала. А следующий матч у россиянина в 1-м круге Гамбурга будет с Александром Бубликом. Нас ждёт теннисное шоу?

Российские теннисисты, которых организаторы не допустили к участию в Уимблдоне, без раскачки включились в соревновательную программу во время короткого июльского трёхнедельного сезона на грунте. На маленьком турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция) заявились два наших спортсмена – Андрей Рублёв, получивший 2-й номер посева, и Аслан Карацев. Для Аслана этот сезон складывается очень неравномерно. Сначала он переболел коронавирусом и пропустил ATP Cup, затем с ходу завоевал титул в Сиднее, обыграв в финале Энди Маррея, после чего дошёл до 3-го круга Australian Open. Вслед за этим у россиянина начались проблемы – он очень долго не мог выиграть более одного матча за турнир. И с февраля к июлю у него накопилась неприятная статистика – четыре победы и 14 поражений.

В Бостаде у Аслана дела пошли получше. В первом круге он с «баранкой» обыграл итальянца Лоренцо Сонего, затем в двух сетах справился с французом Юго Гастоном и лишь в 1/4 финала уступил аргентинцу Франсиско Серундоло, который кругом ранее выбил из сетки прошлогоднего чемпиона Каспера Рууда (1) из Норвегии. И всё же результат Карацева стоит признать обнадёживающим.

Что касается Рублёва, то после 1/4 финала «Ролан Гаррос» он сыграл лишь один турнир на траве – в Галле, причём проиграл там в первом же круге – грузину Николозу Басилашвили. Как высоко сеянный в Бостаде Андрей пропустил первый раунд, а во втором на морально-волевых качествах вытянул поединок с аргентинцем Федерико Корией – 7:6 в третьем сете. В четвертьфинале Рублёв уверенно справился с сербом Ласло Джере, а в 1/2 финала снова сошёлся с представителем Аргентины – Себастьяном Баэсом. Перед новым матчем россиянин сказал несколько слов о предыдущем и будущем соперниках: «Сегодня мы собрали все возможные сложности и помехи. Дождь, солнце, ветер. Условия были одинаковыми для нас обоих. Играть в таких условиях было непросто, но ничего не поделать. Мне сегодня повезло. Я здорово провёл важные розыгрыши и сумел одержать победу. Что касается Баэса, то я его не очень хорошо знаю, он молод и суперталантлив. Но я видел его матчи в нынешнем сезоне. Он уже побеждал сильных соперников, боролся с топами. Он только что обыграл Доминика Тима. Значит, этот парень играет на очень высоком уровне».

Любопытно, что во время Уимблдона Андрей провёл дополнительный сбор в Барселоне, причём некоторое время спарринговал как раз с Домиником Тимом. И так сложились обстоятельства, что Баэс обыграл подряд и Тима, и Рублёва. Андрей в полуфинале выглядел взвинченным, мяч у него не держался на ракетке, он много ошибался, нервничал, раскричался так, что даже получил предупреждение от судьи. Несколько раз наш теннисист замахивался ракеткой в направлении корта, но сдерживал себя. А вот Себастьян частенько угадывал действия соперника, пробивал точно и довольно быстро взял первый сет с двумя брейками – 6:2 за 32 минуты. Во второй партии аргентинец сразу же ушёл в отрыв – 3:0. Андрею удалось догнать соперника ближе к концовке – 4:4, но тот снова довольно легко забрал чужой гейм и уверенно победил – 6:2, 6:4 за 1 час 16 минут.

Так Андрей Рублёв по всем статьям уступил в полуфинале и не смог пробиться в решающий матч турнира в Бостаде. Это его первое поражение в сезоне на турнире ATP-250. Напомним, он завоевал титулы в Марселе и Белграде, но теперь не сумел продлить эту серию. Ну а финал Бостада будет чисто аргентинским: Франсиско Серундоло – Себастьян Баэс. Что касается следующей недели, то на турнире ATP-500 в Гамбурге заявились сразу трое россиян. Карен Хачанов (7) начнёт турнир с обладателем уайлд-кард Ян-Леннардом Штруффом, Карацев сыграет с Басилашвили (6), а Рублёву (2) достался один из самых эмоциональных теннисистов тура – Александр Бублик из Казахстана. Похоже, в Гамбурге будет шоу в первом же круге.