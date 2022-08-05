Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма

Даниил Медведев в 1/4 финала Лос-Кабоса потерял лишь 4 гейма. Россиянин теперь в одной победе от главной цели на турнире – защита звания первой ракетки мира на ближайшие две недели.

Главными звёздами турнира ATP-250 в Лос-Кабосе стали первая ракетка мира Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 9-е место в рейтинге. Они возглавили две половины сетки и на старте сделали уверенный шаг навстречу друг другу. Россиянин встречался с квалифаером Ринки Хидзикатой из Австралии, 224-й ракеткой мира, и справился с ним за полтора часа – 6:4, 6:3. Отметим, что на этом турнире Даниил помимо борьбы за титул ещё и решает задачу по защите первого места в рейтинге. Для того, чтобы сохранить лидерство на две ближайшие недели, россиянину необходимо набрать 150 очков и дойти до финала.

После выхода в 1/4 финала Медведев отметил: «Не так легко играть после небольшой паузы, особенно если это первый матч на харде за долгое время, после турнира в Майами. Ощущения были не так уж плохи. Я мог бы чаще делать брейки, но, когда побеждаешь, всё в порядке. Мне следует так играть в следующих матчах».

Соперником Даниила по четвертьфиналу Лос-Кабоса стал 32-летний литовец Ричардас Беранкис, ныне занимающий 98-е место в рейтинге. Ранее теннисисты встречались дважды, и счёт личных встреч был равным – 1-1. Медведев победил в 1/4 финала Кубка Кремля – 2018, а Беранкис – в 1-м круге Дубая-2019. Лучшим местом в карьере литовца было 50-е, которое он занимал в 2016 году. В нынешнем сезоне Ричардас лишь однажды до Лос-Кабоса добирался до 1/4 финала – в Дубае. Отметим, что он за год по два раза уступил Андрею Рублёву – на Australian Open и в Гамбурге – и Рафаэлю Надалю – в Мельбурне и на Уимблдоне.

Большинство экспертов считает, что на данном турнире главным соперником Медведева является он сам – всё в руках самого Даниила. «Первую игру тяжело комментировать, потому что всё зависит от его ощущения. Думаю, что тут не надо спешить. Этот турнир вводный. Конечно, он хочет его выиграть, потому что там нет особо ярких имён, за исключением Оже-Альяссима. С такими соперниками, как Кецманович, Норри, Оже-Альяссим, уже можно говорить, как Даниил подготовился. Пока слава богу, что сыграл хорошо. Ещё рано оценивать. Я вообще считаю, что его надо в покое оставить пока что. Когда будет играть в Монреале, тогда можно говорить о его состоянии и форме. Пока он сам себя проверяет», — отметила в интервью «Чемпионату» 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева.

Матч начался на закате, но 33-градусная жара не спадала. Даниил на переходе постоянно прикладывал пакет со льдом на шею и даже голову. Россиянин постепенно приноровился к игре соперника и в 5-м гейме сделал брейк – 3:2. После этого Медведев заиграл более уверенно и стал брать гейм за геймом. Однако во время подачи на сет россиянин никак не мог нанести решающий удар, даже позволил сопернику добраться до брейк-пойнта, всего лишь второго за сет, но всё же подача помогла Даниилу добиться своего – 6:2 за 40 минут. Во второй партии россиянин с самого начала почувствовал себя хозяином на корте – сразу сделал брейк, потом ещё один. И в общей сложности, с учётом первой партии, Медведев выиграл 9 геймов подряд. Только после этого соперник сумел размочить счёт в партии – 4:1. Уверенная победа Даниила Медведева – 6:2, 6:2 за 1 час 21 минута.

Так Медведев вышел в полуфинал и оказался в одной победе от главной цели на этом турнире – ведь выход в финал гарантирует ему 1-е место в рейтинге на ближайшие две недели – до окончания «Мастерса» в Монреале. Соперником Даниила в следующем круге будет серб Миомир Кецманович, посеянный под 4-м номером.