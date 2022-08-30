Убить судью мячом на US Open и выиграть 9 «Шлемов». Великая боль и трагедия Эдберга

«Я засуну мяч тебе в глотку и убью!» – эту знаменитую фразу Серены Уильямс в полуфинале US Open — 2009 против Ким Клейстерс запомнят не меньше, чем многочисленные победы королевы тенниса. Угроза была адресована лайнсвумен Сино Цурубучи, которая определила зашаг у американки в решающем гейме при счете 15:30 и тем самым подарила бельгийке двойной матчбол. За эту выходку Серену оштрафовали на $ 82,5 тысячи, а через пару дней чемпионка остыла и извинилась перед судьёй. К сожалению, не все конфликты заканчиваются так же полюбовно.

Налбандян разбил ногу лайнсмену, Джокович попал мячом в грудь судье

Судьям нередко достаётся не меньше, чем спортсменам. Причём даже в таком, на первый взгляд, безопасном виде спорта, как теннис. И хорошо, если это будет Макинрой с претензиями к арбитру в низком интеллекте («Не может быть, что вы это серьезно!») или жена американца Джеффа Таранго, отвесившая пощечину судье после поражения мужа на Уимблдоне-1995. Но порой эмоции настолько захлестывают игроков, что они выходят из себя и причиняют судьям физическую боль и даже увечья.

Летом 2012 года один из самых вспыльчивых теннисистов Давид Налбандян во второй партии матча в Лондоне с Марином Чиличем проиграл розыгрыш и со злостью пнул ограждение. За ним сидел лайнсмен, и обшивка разлетевшегося в клочья пластикового щита сильно повредила судье ногу. Продолжать матч после такого заскока спортсмена не имело смысла – аргентинца дисквалифицировали, а победителем стал Чилич. К игроку не применили дополнительных санкций, кроме лишения $ 70 тысяч призовых.

Не всё в порядке с нервами и у ещё одного канадца, только не с армянскими, а с русскими корнями, Дениса Шаповалова. В матче Кубка Дэвиса — 2017 с Великобританией левша расстроился ауту и со всей мочи ударил по мячу – к несчастью, «жёлтый» прилетел точно в лицо судье Арно Габа и сломал тому скулу. Денису присудили поражение и штраф в $ 7 тысяч, а Габа перенёс сложную операцию.

Если на US Open — 2022 Новак Джокович не сыграет из-за отказа вакцинироваться, то за два года до этого серб покинул Нью-Йорк после случайного попадания мячом в лайнсвумен. Мяч летел несильно, но попал женщине в грудь, и ей стало тяжело дышать. Так Новак лишил сам себя возможности забрать очередной мэйджор. Сербу повезло, что судья серьёзно не пострадала, иначе бы он мог испытывать такие же муки совести, как и прославленный шведский теннисист Стефан Эдберг.

Рекорд Эдберга, кровоизлияние в мозг судьи

В начале 1980-х к молодому Эдбергу относились так же, как сегодня к Карлосу Алькарасу. Мощная подача, волшебная игра у сетки и высокий игровой интеллект шведа раскрывали в нём будущую звезду. В 1983 году Стефан выиграл юниорские Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон и шёл на рекорд – календарный «Шлем». 17-летний швед легко добрался до финала US Open, где встретился с австралийцем Саймоном Юлом. Эдберг выиграл первый сет за 31 минуту со счетом 6:2 и вёл с брейком во второй партии. До рекорда оставалась самая малость, но сработала французская поговорка «Лучшее – враг хорошего».

Эдберг стал играть на публику и старался выполнить как можно больше эйсов. Один из геймов на своей подаче он взял под ноль, ни разу не позволив сопернику вступить в игру. Атмосфера шоу расслабила даже судей, особенно 61-летнего лайнсмена Дика Вертхайма, который наслаждался последним матчем в карьере. Перед турниром он уведомил руководство USTA (Ассоциация тенниса США), что уйдет на пенсию после мэйджора. При этом Дик умолчал о причине завершения карьеры – он страдал от атеросклероза сосудов мозга, и приступы головокружения случались всё чаще.

Стефан Эдберг не мог поверить в случившееся Фото: Revista Voici

При счёте 4:1 Эдберг исполнил очередной эйс, но мяч на этот раз полетел не в фон, а попал точно в живот Вертхайму. Вполне вероятно, что лайнсмен выдержал бы удар, но в те времена судьи не стояли, а сидели на высоких стульях позади игроков, поэтому случилось страшное. От мощнейшего удара Дику стало плохо, он покачнулся, упал со стула и сильно ударился головой. Лайнсмен потерял сознание и был срочно доставлен в реанимацию.

Эдберг испытал такой мощный шок, что даже хотел завершить карьеру

«С первых матчей на корте я осознал, насколько в теннисе важно самообладание. Мне было 15 лет, когда я в последний раз психанул и бросил ракетку в стену. Больше подобного со мной не случалось – максимальная концентрация от первого розыгрыша до последнего. Но тот момент с судьёй в 1983-м сбил все мои настройки и вогнал в панику», – рассказал Эдберг в автобиографии.

Испуганный теннисист не сразу пришёл в себя – он ходил по корту, обхватив голову руками, брызгал на себя водой и повторял: «Что же теперь будет?». Стефан сел на скамейку и расплакался, после чего на корт вызвали медика, который дал игроку успокоительное. Продолжить встречу шведа убедил лишь его тренер Тони Пикард, и Эдберг выиграл вторую партию со счетом 6:4. Стеф установил рекорд, но так и не выдавил из себя улыбку при поднятии трофея.

Эдберг после победы на US Open — 1991 Фото: Sygma via Getty Images

Следующие два дня Эдберг провел в больнице у кровати впавшего в кому Вертхайма, но молитвы не помогли – Дику констатировали обширное кровоизлияние в мозг. Спустя неделю он умер, не приходя в сознание, а теннисист получил огромную психологическую травму и даже хотел завершить карьеру. «Из-за этой трагедии у Стефана возникли проблемы при переходе во взрослый тур – он всё хотел сделать идеально и сильно себя накручивал. К счастью, он переборол себя», – признался тренер теннисиста Тони Пикард, который работал с ним 11 лет.

Последние два года US Open обходится без лайнсменов

В 19 лет Эдберг выиграл первый взрослый «Шлем» в карьере, разгромив в финале Australian Open — 1985 соотечественника Матса Виландера. Всего Стефан взял шесть одиночных «Шлемов» и три – в парном разряде. Помимо яркой игры, швед запомнился высочайшим уровнем уважения к соперникам и болельщикам, а также невероятным хладнокровием. Стеф пять раз выигрывал звание «Джентльмен корта».

История же с лайнсменом имела последствия не только для теннисиста, но и для USTA. Жена лайнсмена подала в суд на организацию, проводившую соревнования, за недостаточные меры безопасности – иск составил $ 2,25 млн. Тяжба длилась больше года и завершилась в пользу US Open. Следователи узнали о проблемах судьи со здоровьем и противопоказаниях врачей к обслуживанию матчей нередко под палящим солнцем, и пришли к выводу, что Дик осознанно подверг себя риску.

Лайнсмены от ударов Новака Джоковича на US Open больше не пострадают Фото: Al Bello/Getty Images

Руководство турнира проявило человечность и выплатило семье Вертхайма солидную компенсацию в $ 165 тысяч. Более того, после гибели Дика мэйджоры ужесточили требования к судьям по здоровью и убрали стулья, чтобы улучшить их маневренность. Сегодня за жизнь лайнсменов в Нью-Йорке и вовсе можно не переживать из-за отказа US Open от их услуг. С 2020 года помощников главного судьи заменила электронная система HawkEye Live.