Медведев навесил первую «баранку» в сезоне! В Аделаиде будет российский четвертьфинал

Довольно неожиданными результатами завершился первый круг объединённого турнира в Аделаиде. На старте у мужчин зачехлили ракетки три сеяных теннисиста – канадец Феликс Оже-Альяссим (второй номер посева), датчанин Хольгер Руне (5) и россиянин Андрей Рублёв (4), который не сумел удержать преимущество 6:4, 2:0 в матче с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. У женщин число сеяных сократилось наполовину. Проиграли американка Даниэль Коллинз (5), эстонка Анетт Контавейт (6) и россиянки Дарья Касаткина (3) и Екатерина Александрова (8).

Первым из россиян поединок второго круга начал Карен Хачанов. На старте он уверенно справился с аргентинцем Педро Качином – 6:2, 6:4, а теперь ему противостоял британец Джек Дрэйпер. Теннисисты не так давно уже встречались в рамках третьего круга US Open – 2022. Тогда они обменялись сетами, а в концовке третьего Джек снялся из-за травмы. Сейчас Карен без проблем победил британца за полтора часа – 6:4, 6:2 и пробился в 1/4 финала.

А вот поединок россиянки Людмилы Самсоновой с белоруской Ариной Соболенко превратился в настоящий триллер. Ранее девушки встречались на заключительном турнире сезона-2022 в Гвадалахаре, и тогда победу в трёх сетах праздновала Самсонова. Сейчас Людмила сразу захватила инициативу, повела 5:1, но не реализовала две подачи на сет, упустила в общей сложности семь сетболов и проиграла на тай-брейке – 6:7 (8:10) за 1 час 16 минут. Во второй партии уже Соболенко повела с брейком – 2:0, но Самсонова быстро выправила ситуацию – 2:2. Дело дошло до второго тай-брейка, на котором увереннее отыграла Арина – 7:6 (7:3).

Следом на центральный корт вышел Даниил Медведев (3), которому противостоял серб Миомир Кецманович. Теннисисты впервые встретились на корте в сезоне-2022 и успели провести два поединка – на грунте «Ролан Гаррос» и на харде в Лос-Кабосе. В обоих случаях победил россиянин без потери сета. В активе 23-летнего Кецмановича есть один титул ATP – в Кицбюэле-2020. В октябре прошлого года он взобрался на наивысшее для себя место в рейтинге – 28-е, а сейчас является 29-й ракеткой мира.

Первый сет у серба откровенно не получился. Он никак не мог найти свою подачу, а Медведев вёл себя на корте легко и непринуждённо. Даниил брал гейм за геймом и в итоге за 28 минут навесил своему сопернику первую «баранку» в сезоне-2023. Вторая партия пошла совсем по другому сценарию. Миомир встрепенулся, наладил свою подачу, а россиянин долго не мог подобраться даже к брейк-пойнтам. Лишь в восьмом гейме Медведев стал создавать себе шанс за шансом и с четвёртой попытки добился успеха – 5:3. Ну а подать на матч россиянину не составило никакого труда – 6:0, 6:3 за 1 час 8 минут.

Так Даниил Медведев уверенно пробился в 1/4 финала турнира в Аделаиде, где состоится российское дерби с Кареном Хачановым.

Даниил Медведев и Карен Хачанов встретили Новый 2023 год Фото: Из личного архива Карена Хачанова

Даниил и Карен – ровесники, им по 26 лет, они с детства сражаются друг с другом и вместе выступали за сборную России с юниорских лет. На уровне ATP они пересекались на корте трижды. На групповом этапе Next Gen ATP Finals – 2017 победил Медведев, в полуфинале Кубка Кремля – 2018 выиграл уже Хачанов, а в полуфинале «Мастерса» в Монреале-2019 сильнее снова оказался Даниил. Их четвёртая встреча состоится в пятницу, 6 января.