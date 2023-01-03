Рублёв не удержал победу, выйдя на корт в новой экипировке. Гнев он выместил на ракетке

В Аделаиде заканчиваются матчи первого круга. Все российские теннисисты уже вышли на корт и поборолись за выход в следующий раунд. У женщин проиграли на старте первая ракетка России Дарья Касаткина и Екатерина Александрова, а Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова пробились в 1/8 финала.

У мужчин первым оформил путёвку во второй круг Роман Сафиуллин, который пробился в основу через квалификацию. Во вторник рано утром по московскому времени на корт вышел Даниил Медведев. Ему удалось в матче с итальянцем Лоренцо Сонего отыграться с девяти сетболов, вырвать победу на тай-брейке первого сета, а во второй партии соперник нашего парня снялся из-за проблем с правым запястьем. Теперь Даниил сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем. Прошёл дальше по сетке и Карен Хачанов.

Последним из россиян в Аделаиде в борьбу вступил Андрей Рублёв. Интересно, что перед началом сезона россиянин объявил о смене экипировочной фирмы. С юниорских лет и до конца прошлого сезона Андрей неизменно выступал в Nike. Однако теперь он представил свой собственный бренд Rublo. При этом россиянин не отказывается от сотрудничества с Nike, амбассадором которого является уже долгое время.

Концепция нового бренда Рублёва строится на трёх постулатах: Равенство, Доброта и Надежда. «Я знаю, что я депрессивный и всегда слишком много думаю о жизни и смерти. Но пока мои дни не подошли к концу, я буду бороться за то, во что верю, что люблю, за тех, кого люблю. Мы работаем над кое-чем важным для меня и дорогим. И мы хотим поделиться тем, что будет больше простого бренда, что может помочь людям и планете. То, что будет символом надежды и доброты. Это будет интересный год, и я надеюсь, что вместе мы принесём немного света в этот тёмный мир», — написал Рублёв в своих социальных сетях.

Андрей Рублёв Фото: Из личного архива Андрея Рублёва

В соперники Рублёву по первому кругу турнира в Аделаиде достался 34-летний испанец Роберто Баутиста-Агут. Теннисисты хорошо друг друга знают и только официальных матчей провели семь. Счёт перед 2023 годом был 4-3 в пользу россиянина. Роберто выиграл в Валенсии-2015, Шанхае-2018 и Дохе-2021, а Андрей был сильнее в Кубке Дэвиса – 2019, Гамбурге-2020, Монте-Карло и Риме-2021. Сейчас Баутиста-Агут является 21-й ракеткой мира, а в ноябре 2019-го поднимался на девятое место. В активе испанца 11 титулов, в том числе Доха и Кицбюэль-2022. Кроме того, Роберто сейчас является одним из самых неудобных соперников для Медведева и Джоковича.

Поначалу оба теннисиста удачно действовали на своей подаче. Причём Андрей за партию наколотил семь эйсов. Лишь в шестом гейме Роберто добрался до первого брейк-пойнта, который россиянин тут же отыграл – 3:3. А следом уже Рублёв воспользовался единственным шансом за партию и повёл с брейком – 4:3. Этого минимального преимущества ему хватило, чтобы довести сет до победы – 6:4 за 35 минут.

Андрей Рублёв впервые вышел на корт в новой экипировке Фото: youtube.com

На волне успеха Андрей в начале второй партии сделал брейк и повёл 2:0. Но сохранить преимущество россиянин не смог. Он стал нервничать, суетиться и, как следствие, ошибаться. Опытный Баутиста-Агут воспользовался этим небольшим провалом в игре соперника и после счёта 3:1 сумел выиграть пять геймов подряд. В итоге вторая партия осталась за испанцем – 6:3, и матч перешёл в решающий сет.

Теннисисты чётко контролировали свои подачи, но Рублёв всё больше нервничал, желая побыстрее сделать брейк. При счёте 3:2 россиянин упустил брейк-пойнт, а следом провалил свою подачу, отдав её под ноль – 3:4. Свой гнев Андрей выместил на ракетке, ударив её о корт. А Роберто, получив это небольшое преимущество, уверенно довёл матч до волевой победы – 4:6, 6:3, 6:4 за 1 час 52 минуты.

Так Рублёв проиграл свой первый матч в новой экипировке. А во второй круг из россиян вышли Медведев, Хачанов и Сафиуллин у мужчин, Самсонова и Кудерметова у женщин.