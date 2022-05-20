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Чешка Линда Носкова пробилась в первую неделю «Ролан Гаррос»: обладательница юниорского ТБШ идёт за взрослым трофеем

Вырвалась из деревни, чтобы взять ТБШ в 16. Что покажет на «Ролан Гаррос» чешская сенсация
София Колодкина
Что покажет на «Ролан Гаррос» чешка Линда Носкова?
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Доминирующая на грунте юниорка Линда Носкова пробилась в основную сетку мэйджора.

В 2021 году в Париже Линда Носкова пережила самый большой успех в карьере: в 16 лет выиграла юниорский «Большой шлем». Теперь у неё взрослая премьера.

Без агентства IMG и гуру-тренера

В 2022-м уже никто не удивляется наплыву чешек — страна переживает бум талантливых юниорок. Сестёр Линду и Бренду Фрухвиртовых, Сару Бейлек, Николу Бартункову теперь подталкивает такая же молоденькая Носкова. Кажется, девушки вот-вот переберутся во взрослый тур и громко заявят о себе.

Шаг на пути к мировой славе накануне сделала Линда. 17-летняя чешка сыграет в основной сетке «РГ» после побед в квалификации над россиянкой Анной Блинковой, швейцаркой Конни Перрен и словачкой Ребеккой Шрамковой. Уже вбежав во вторую сотню WTA, она вполне может потревожить прим про-тура на грунтовом мэйджоре.

Линда Носкова с призом за победу на юниорском «Ролан Гаррос»

Линда Носкова с призом за победу на юниорском «Ролан Гаррос»

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Хотя для многих это знакомство окажется неожиданным. Ведь карьера чешки лишена пафоса и лоска: Линда не состоит в известнейшем агентстве IMG, а по ту сторону сетки не раздаёт советы опытный коуч из какой-нибудь популярной академии мира.

Она родилась в небольшой деревушке Быстричка с населением около тысячи человек. Профессиональный же путь девушка начала в крошечном клубе в Моравии, но со временем ей стало не хватать спаррингов, да и тренеры были не на постоянке.

Так что вместе с мамой она решила бросить всё и в 14 лет переехать из Простеёв в городок Пршеров, что на востоке Чехии. Никакие изменения не даются легко, особенно на старте, но для девушки этот трансфер оказался ключевым в профессиональной карьере. «Если бы я не приняла этого решения, не играла бы так, как сейчас. Оглядываясь назад, я рада этому» — признаётся девушка.

После работы с местными тренерами Носкову подхватил Томаш Крупа — экс-коуч Бердыха (с ним его тёзка дошёл до финала Уимблдона-2010), Радека Штепанека и Барборы Стрыцовой. Чешский спец был неплохим парником, поэтому с Линдой он практикует исключительно комбинационный и агрессивный теннис.

Линда Носкова

Линда Носкова

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Мне нужно лучше наносить удары. Я стараюсь вести атакующую игру, но у меня это не всегда это получается. В идеале — набраться уверенности в ударах, а также поработать над фитнесом: особенно над скоростью и резкостью».

Вдохновлённая победой Радукану

Эти навыки Носкова планирует оттачивать уже во взрослом туре — с юниорами покончено. Пример Эммы Радукану на победном USO-2021, как не раз признавалась спортсменка, вдохновляет её — кажется, прогреметь могут даже неизвестные квалифаеры. Поэтому Носкова не жалеет, что не получила уайлд-кард, как её сверстница и соотечественница Линда Фрухвиртова — игровая практика важнее.

«У Линды [за спиной] есть большое агентство IMG, которое занимается непосредственно картами, поэтому я совсем не удивлена, что она их получает регулярно», — говорит теннисистка.

Эмма Радукану

Эмма Радукану

Фото: Elsa/Getty Images

До Парижа Носкова успешно проходила взрослых соперниц на турнирах ITF, выиграв за два года пять таких. Она — третья в WTA Junior и уже 185-я ракетка мира в про-туре. При той плотности чешек в рейтинге Линда — девятая ракетка страны. И это в 17 лет! В регулярной игре с соперницами опытнее и старше Носкова видит преимущество при переходе из юниоров во взрослые. «В WTA всё будет по-другому. Девочки больше не так ошибаются на этих турнирах, я должна играть сама», — уверена спортсменка.

Повышенное внимание медиа после триумфа в 2021-м никак не изменило её. Линда называет себя теннисным интровертом. Подобно Крейчиковой и Плишковой все эмоции держит в себе, а на корте совсем не нервничает и в первую очередь концентрируется на своей игре. «Большинство людей, которые меня знают, понимают, что я всегда была такой. Если бы мне пришлось выплескивать эмоции на корте, это точно не помогло бы мне», — считает спортсменка.

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В Париже Линда составит компанию более опытным напарницам по сборной: чемпионке «РГ»-2021 Крейчиковой, Плишковой, Квитовой, Синяковой, Мартинцовой, Муховой и Бузковой. И не факт, что лидеры не отсекутся раньше!

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