«Она моя королева!» Почему страстный роман Овечкина с Кириленко закончился разрывом

Александр и Мария были одной из самых эффектных пар российского спорта. Но вместо свадьбы их ждало болезненное расставание.

В годы бурной молодости Александр Овечкин позволял себе много отрываться, в том числе в компании красивых девушек. Но многочисленные тусовки и вздорный характер не мешали хоккеисту концентрироваться на игре. И всё же в один прекрасный момент любовь сотворила с ним чудо! Один взгляд на эффектную теннисную красотку Марию Кириленко, и Ови пропал — причём в самом хорошем смысле этого слова. В груди спортсмена расцвело большое чувство. Отношения Марии и Александра положительно влияли на них обоих, но вместо свадьбы самую яркую пару российского спорта ждало болезненное расставание. Что же произошло?

«Я смотрел на неё, она — на меня, и мы сразу влюбились»

Мария Кириленко радовала глаз как на корте, так и за его пределами. Теннисистка отлично владела ракеткой, о чём свидетельствуют её многочисленные награды, включая бронзовую медаль Олимпиады-2012 и титул на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде того же года. За годы карьеры спортсменка обзавелась армией поклонников, которые также отмечали её эффектную внешность и чудесный скромный характер. Возможно, это сочетание и покорило одного из самых талантливых хоккеистов мира.

Александр Овечкин буквально не смог пройти мимо такого сокровища, как Мария. Осенью 2011 года спортсмен оказался на турнире US Open, где Кириленко выступала в паре с Надеждой Петровой. Ови увидел тренировку теннисисток и в перерыве решил завести разговор с Надеждой, а затем обменялся контактами с Марией. Первое время общение спортсменов проходило только по sms — Александр признавался, что потратил кругленькую сумму на эти переписки, но это того точно стоило — Овечкин без памяти влюбился в Кириленко.

Мария Кириленко Фото: Cynthia Lum/Getty Images

«Я смотрел на неё, она — на меня, и мы сразу влюбились. Это произошло достаточно случайно. Я просто подошёл к Наде, пока она разминалась, рядом была Маша, мы разговорились и обменялись с ней телефонами, так всё и началось», — вспоминал хоккеист.

Любопытно, что на момент знакомства Мария даже не представляла, какой величины спортсмен находится рядом с ней. Ни о рекордах Александра, ни о других его достижениях на льду она попросту не знала и ценила его за что-то другое, нежели за бешеную популярность.

Свои чувства Овечкин и Кириленко долго скрывали от общественности, но слухи в СМИ вынудили их признаться. Александр сделал красивое заявление в социальных сетях:

«Я и моя девушка Мария! Она моя королева!» — написал он на странице в соцсетях.

Как Кириленко сделала Овечкина лучшим снайпером НХЛ

В отношениях хоккеиста и теннисистки была удивительная гармония. Как спортсмены Мария и Александр отлично друг друга понимали и поддерживали, даже несмотря на то, что Кириленко так и не смогла полюбить игру, которая была дорога её молодому человеку. Она мотивировала Овечкина не совместными просмотрами матчей, а иначе, и это принесло результат: Ови набрал прекрасный ход в сезоне и даже вернул себе титул лучшего снайпера НХЛ по итогам сезона-2012/2013.

Коллеги Александра видели его прогресс и отмечали положительное влияние на него Марии. Так, форвард «Вашингтона» Мэтт Хендрикс сказал, что Кириленко заставила Овечкина остепениться:

«Как только человек остепенился, его приоритеты меняются в лучшую сторону. Перестаёшь задаваться вопросами: чем сегодня заняться, куда пойти? Появляется определённая стабильность, что и произошло с Ови. Я думаю, что он очень счастлив, это сказывается и на его хорошей игре».

В трудных ситуациях и Александр выручал Марию. Именно он помогал ей настроиться перед важнейшими матчами в Лондоне, принёсшими ей медаль Олимпийских игр. Овечкин с удовольствием посещал турниры, где выступала Кириленко, и даже получил смешное прозвище от прессы — «самый высокооплачиваемый кэдди в истории WTA».

Долгожданная свадьба не состоялась из-за измены Овечкина?

Поклонники пары ждали радостного события — свадьбы, но, увы, ей не суждено было случиться. Внезапно Мария объявила о разрыве отношений с Александром, причём сделала это публично: «Я приняла решение о расторжении помолвки. Причин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отношения завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена, искренне желаю ему дальнейших спортивных успехов».

Параллельно с этим в сети обнаружились фотографии, где Ови находился в обществе другой девушки — гимнастки Каролины Севастьяновой, которую тут же окрестили разлучницей. Сама Кириленко утверждала, что спортсменка непричастна к её расставанию с Овечкиным. Однако её подруга Надежда Петрова была другого мнения:

«Маша пригласила меня быть свидетелем со стороны невесты. Расписаться они собирались в июле 2014-го, сразу после Уимблдона — в Москве. Звоню как-то Маше, спрашиваю: всё в порядке, свадебное платье уже выбрала? А она меня огорошила: мол, всё отменяется. Я лезть в душу к подруге не стала. Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила», — рассказывала она.

Так яркий роман двух знаменитых спортсменов внезапно оборвался. Мария нашла опору в чиновнике Алексее Степанове, за которого вышла замуж, а затем родила ему двоих детей — мальчика и девочку. Александр же счастлив в браке с Анастасией Шубской. У пары тоже два ребёнка — Сергей и Илья.