«Не смогу быть слишком мускулистым». Медведев не скрывал эмоций после выхода в 3-й круг AO

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2023. Во втором раунде россиянин, посеянный под восьмым номером, обыграл австралийца Джона Миллмана — 7:5, 6:2, 6:2. После матча Медведев дал обстоятельную пресс-конференцию, на которой затронул множество различных тем — повышенное внимание к Новаку Джоковичу, взаимоотношения с публикой, свою физическую форму и многое другое.

«Это был отличный матч. Много длинных розыгрышей, всё на высоком уровне. Я очень рад, что в таких матчах, если порой допускаешь ошибки, можно сыграть пять сетов, как мы видели сегодня с некоторыми фаворитами. Я рад, что мне удалось остаться спокойным, сыграть хорошо и победить в трёх сетах», — сказал Медведев на встрече с журналистами.

— Как осваиваетесь с местными условиями?

— Во-первых, в Мельбурне всегда так. Бывает очень жарко, а потом в тот же день температура резко падает к вечеру. По прогнозам, в дальнейшем будет не очень много жарких дней, что довольно необычно для Мельбурна. Помню, в 2021-м было довольно прохладно. А в другой день я играл с Рублёвым, и было очень жёстко [жарко], а затем снова прохладно. Никогда не знаешь, что будет в Мельбурне.

— Следите ли за соперниками?

— Нет, потому что важнее всего сосредоточиться на себе. Это единственный путь, позволяющий достичь победы. Новак может проиграть. Рафа может. Стефанос может. Но если сам проиграешь, уже не имеет значения, что они проигрывают (смеётся). Надо сосредоточиться на себе и стараться победить, кто бы ни был соперником. Да, когда я в кровати в отеле, я смотрю матчи, но это просто для развлечения. Единственное, что могу сказать, — надеюсь, все будут здоровы и будет хороший теннис. Вот и всё.

— Чувствуете ли пристальное внимание на себе?

— Не знаю, но это нормально, что всё внимание приковано к Рафе и Новаку, когда они на турнире. Это абсолютно нормально, особенно если учесть, что случилось тут с Новаком год назад. Все смотрят на него — мол, как он выступит на этот раз? Не знаю точных чисел, но в Австралии он, кажется, выиграл 40 матчей подряд. Всё внимание — на нём. И это нормально. Он тут, кажется, восемь раз брал титул. Ага, девять. Нормально, что к нему приковано внимание.

Я могу лишь играть — и стараюсь делать это хорошо. Я тут дважды доходил до финала. Приятно играть в Австралии и ожидать, что, может, удастся сыграть ещё несколько матчей в этом году.

Даниил Медведев Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Повлияло ли поражение в финале AO-2022 на прошлый сезон?

— Да, в негативном ключе. Имею в виду, что нелегко перенести поражение в финале — особенно при условии, что я выиграл предыдущий «Шлем» [US Open — 2021] и был близок к тому, чтобы взять второй. Но мотивация от этого не теряется. Я был мотивирован продолжать хорошо выступать. Но после такого теряешь, что называется, определённую связь. Это и случилось со мной. Потом была операция, а на Уимблдоне я не мог играть. Так что у меня оставался только US Open. Я проиграл Нику [Кирьосу], который хорошо играл. Уже не узнать, как было бы с другим соперником.

Сложно говорить о сезоне. Никогда не знаешь, что пошло не так. Но, конечно, визит сюда — отличная перезагрузка. Я чувствую, что болельщики… Получаю удовольствие от поведения публики.

— Каково это — чувствовать, что можете выиграть «Шлем»?

— У меня уже есть этот опыт. Я знаю, что нужно делать и как надо играть, чтобы выигрывать турниры. Я знаю, что в состоянии добиться этого. Это позитивный момент. Негатив состоит в том, что я немного опустился в рейтинге, а в таких условиях сетка получается чуть тяжелее. Чтобы подняться в рейтинге, надо играть лучше, выигрывать крупные турниры, далеко проходить по сетке. Я уверен в своих силах и очень мотивирован на то, чтобы этот сезон стал лучше предыдущего. Всё начинается здесь, как и каждый год. Жду следующих матчей.

Даниил Медведев Фото: ​​​​​​​Quinn Rooney/Getty Images

— Чувствуете, что надо что-то доказывать австралийской публике после 2022-го?

— Возможно. Публике — возможно, да. В прошлом году с ней у меня сложились странные отношения, скажем так. Но по крайней мере я легко забываю такое. Я рад быть здесь в этом году. Сыграл только два матча. Сегодня играл с австралийцем, и атмосфера была классная. Понятно, что его больше поддерживали, но здорово играть на таких аренах, как «Маргарет Корт» и «Род Лэйвер». Не знаю, надо ли мне что-то доказывать. Но надеюсь, что всё будет хорошо, как вот сейчас.

— А что была за шутка на корте после матча по поводу мышц венгерского теннисиста Мартона Фучовича?

— Ну, я не уверен, что смогу [стать таким мускулистым]. Мне самому не нравится, как я делаю физические упражнения. Но я в состоянии поднять большой вес. Не собирался этого говорить, но если бы вы видели, сколько я поднимаю, то не поверили бы, что я это делаю. Вот так я развиваю мышцы. Я знаю это, поскольку теперь я бегаю быстрее на протяжении более долгого времени и травмируюсь реже, чем в начале карьеры.

Мартон Фучович/Даниил Медведев Фото: Кадры из трансляций

Такова моя цель в работе с тренером по физподготовке. Мы усердно работаем в зале. Другое дело, что по моему телу этого не видно. Но так было всегда. Помню, когда мне было 16, я тренировался в России. В таком возрасте можно добиться физического развития мышц. Мой тогдашний тренер говорил: так, сделаем то-то и то-то. Мы провели четыре сессии в зале, потом я выпил протеиновые коктейли. Но ничего не было видно.

Я становлюсь сильнее. Я знаю это. Я могу поднимать более серьёзные тяжести. Но в зеркале ничего этого не вижу, ничего не меняется. Вот такой уж я. Но мне это нравится.