Огорчили австралийцев! Медведев и Хачанов обыграли во 2-м круге АО любимцев публики

В среду на Australian Open непогода продолжила вносить корректировки в расписание матчей. Напомним, накануне из-за жары, а потом ливня не успели доиграть 12 из 32 женских поединков и 10 из 32 мужских. Все эти встречи передвинули на третий игровой день, но и он начался на внешних кортах с шестичасовой задержкой. Вместо 11 утра матчи начались только в 19. Да, в комплексе «Мельбурн-парк» есть целых три арены, оснащённых раздвижными крышами, и поединки на них продолжались без остановок. Но в первых кругах «Шлема», когда поток матчей очень большой, даже три таких стадиона существенно решить эту проблему не могут.

Главная сенсация дня, а может быть, и всего турнира, грянула на центральном корте, над которым была закрыта крыша. Прошлогодний чемпион и первый номер посева Рафаэль Надаль неожиданно уступил в трёх сетах 65-й ракетке мира – Маккензи Макдональду из США. По ходу матча испанец испытывал проблемы с бедром, даже вызвал врача и ушёл с ним на какое-то время в подтрибунное помещение. Игра после этого продолжилась, но ситуация для Рафы не улучшилась. 6:4, 6:4, 7:5 – самая пока главная победа в карьере Макдональда.

В этот день с утра назревала ещё одна сенсация. Канадец Феликс Оже-Альяссим, посеянный под шестым номером и которого, кстати, тренирует дядя Рафы – Тони Надаль, уступал 0:2 по сетам словаку Алексу Молчану. Но Феликсу удалось добиться камбэка и победить в пяти партиях. Без проблем прошёл юного китайца Цзюнчэн Шана американец Фрэнсис Тиафо (16), который теперь оказался самым высоко сеянным в верхней восьмушке сетки после схода Надаля.

Соперник Тиафо по третьему кругу определялся в матче россиянина Карена Хачанова (18) и австралийца Джэйсона Каблера, получившего от организаторов уайлд-кард в основную сетку. Поначалу ситуация для Карена складывалась хорошо – он сделал брейк, выстоял на своей подаче и повёл – 2:0. Этого запаса хватило, чтобы взять первый сет – 6:4. Во второй партии Хачанов лидировал с брейком почти до самого конца, однако при счёте 5:4 не сумел подать на сет. Причём на брейк-пойнте теннисисты устроили неимоверное ралли из 70 ударов, которое завершилось нетболом в пользу Каблера – 5:5. После этого расстроенный россиянин не смог настроиться на концовку партии, отдал два гейма, а с ним и сет – 7:5. Однако затем Карен сумел вернуть победный настрой и взял две партии подряд, а с ними и весь матч – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2.

Так Карен Хачанов стал первым представителем России в третьем круге AO-2023. К сожалению, свои поединки проиграли Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Роман Сафиуллин. Неожиданным результатом завершилось российское дерби в рамках первого круга. Первая ракетка России Дарья Касаткина за 55 минут по всем статьям уступила Варваре Грачёвой, взяв у соперницы только два гейма – 1:6, 1:6. Напомним, похожий разгром был у Дарьи в субботу в финале турнира Аделаида-2 от швейцарки Белинды Бенчич – 0:6, 2:6. А вот Анастасия Потапова успешно преодолела в среду стартовый барьер. Её матч с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс был перенесён со вторника. 21-летняя россиянка победила в двух сетах и встала в один ряд с теннисистками, выбившими в этот день из сетки победительниц ТБШ прошлых лет. Кори Гауфф обыграла Эмму Радукану (US Open – 2021), Кристина Бушкэ заставила зачехлить ракетку Бьянку Андрееску (US Open – 2019), а Ангелина Калинина – Петру Квитову (Уимблдон-2011, 2014).

Ну а главным событием для российских болельщиков в этот день, несомненно, стал поединок финалиста Australian Open последних двух лет Даниила Медведева с австралийцем Джоном Миллманом. Первый круг для россиянина стал, по сути, своеобразной тренировкой – американца Маркоса Гирона он победил с рекордным для себя на «Шлемах» количеством геймов, отданных сопернику за матч – всего три. Но Медведев понимал, что дальше так легко не будет. Ему достался в соперники 33-летний австралиец, который в своё время сумел победить Роджера Федерера, когда тот был второй ракеткой мира. «Я действительно доволен сегодняшним матчем. Маркос — непростой соперник, поэтому победить его с таким счётом в первом раунде на турнире «Большого шлема» — это здорово. Я доволен своим уровнем игры и с нетерпением жду следующего раунда. За пять или шесть лет, что я нахожусь в туре, я ни разу не играл с Миллманом. Он отличный теннисист, особенно здесь, в Австралии. У него даже был великий матч. Миллман обыграл Федерера на Открытом чемпионате США, когда Роджер был на вершине, так что он способен играть в отличный теннис. Мне тоже придётся показать всё, на что я способен».

Первый сет получился упорным, напряжённым и энергозатратным. Теннисисты играли будто на грунте, превращая почти все розыгрыши в бесконечные ралли. Поэтому неудивительно, что сет продлился больше часа. Теннисисты за это время устроили настоящий парад брейков. Причём, если Медведев реализовал четыре из четырёх брейк-пойнтов, то Миллман – только три из семи. В итоге Даниил переупрямил и перетерпел соперника, взяв партию со счётом 7:5. Ну а дальше преимущество россиянина стремительно нарастало с каждым геймом. Сначала он наладил свою подачу, а потом начал уверенно действовать и в геймах соперника. Второй сет Медведев взял за 38 минут, сделав два брейка, а третий – за 39 минут, тоже дважды взяв подачу соперника. В итоге – 7:5, 6:2, 6:2 за 2 часа 21 минут. Всего за матч Даниил реализовал 8 из 13 брейк-пойнтов.

Так, Даниил Медведев пробился в третий круг (1/16 финала), где в пятницу сразится с победителем пары Корда – Ватануки. Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».