А вам нравится новый логотип Медведева? Даниил объяснил, что он нарисовал на камере

Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев с победы стартовал на Australian Open — 2023. Россиянин разгромил американца Маркоса Гирона — 6:0, 6:1, 6:2 — и подтвердил свой статус одного из фаворитов турнира. Сразу после победы Медведев по традиции расписался на камере. После чего в соцсетях попытался объяснить, что это такое:
Это новый личный логотип Даниила, разработанный в сотрудничестве с компанией Lacoste, являющейся многолетним спонсором россиянина. На логотипе легко угадываются буквы D и M, символизирующие инициалы спортсмена. Внизу — двойная I, которая также присутствует в написании имени как на кириллице, так и латиницей. Круг обозначает теннисный мяч. Что же касается расположения символов, то это, как объясняют в компании, отсылка к расположению кнопок на джойстике. Медведев — известный любитель компьютерных игр, о чём он не замедлил напомнить в первые мгновения после победы на US Open — 2021. Помните, как Даниил после решающего розыгрыша изобразил «мёртвую рыбку»? Это празднование из видеоигры FIFA.
Остаётся добавить, что с 2023 года этот логотип присутствует на форме, обуви и ракетке Медведева. Вот как выглядит официальная версия:
«Этот новый логотип из фирменной коллекции — настоящая гордость для меня. Это первый случай, когда партнёр предложил мне такое. Креативная студия проявила настоящие командные усилия. Всё это прекрасно отражает все мои страсти: теннис — с кругом, обозначающим теннисный мяч, — и игры. Надеюсь, этот личный логотип принесёт мне успех в 2023-м. Появится и дополнительное давление, но у меня есть намерение выступать лучше в этом сезоне с этими кастомизированными силуэтами», — приводит слова Даниила Forbes.
А вам нравится новый логотип Медведева?
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