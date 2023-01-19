«Не замечать это сложно». Почему Рублёв был недоволен фанатами с украинским флагом

Отмена российского и белорусского флагов

На Australian Open — 2023 что ни день, то мини-скандал. Ещё на старте «Шлема» Tennis Australia, отвечающая за организацию ТБШ, отменила российские и белорусские флаги на трибунах. Хотя изначально вопрос об этом даже не стоял. Но боссы турнира отреагировали на призывы недовольных — на матче украинки Екатерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой в первом круге, по информации BBC, фанаты из-за триколора часто сталкивались в словесных перепалках, приходилось даже вызывать полицию и охрану.

После, по информации «РИА Новости Спорт», обладатель полотна — австралиец русского происхождения Юджин Роутман — даже признался, что в следующий раз принесёт на стадион флаг Сербии и перевернёт его, чтобы он выглядел как российский — так он не нарушит никаких правил. Правда, неизвестно, какую реакцию это вызовет уже у внушительной сербской диаспоры на трибунах Мельбурн-парка.

«Меня беспокоит не флаг, а плохие слова»

Если российский и белорусский флаги запрещены к участию в этом году, то об остальных, в том числе украинском, — ни слова. Так, матч Андрея Рублёва и Эмиля Руусувуори на Australian Open — 2023 и «украсил» один из них. Во втором сете россиянин остановил встречу и обратился к судье на вышке. Так Андрей среагировал на группу болельщиков, которые развернули украинский флаг буквально перед его лицом. Возможно, зрителям у экранов и показалось, что беспокоило Рублёва именно это полотно — арбитр даже предложил вмешаться, однако теннисист заявил, что флаг тут совсем ни при чём.



Оказывается, Андрей лишь сигнализировал эмпайеру об оскорблениях в свой адрес со стороны фанатов. «Нет, нет. Всё в порядке. Меня больше беспокоит, что они говорят», — обращался Рублёв к судье на вышке. Но на ход встречи этот момент не повлиял — Андрей закрыл соперника: 6:2, 6:4, 6:7(2), 6:3. Сам Рублёв в итоге за ту игру схлопотал предупреждение от арбитра на вышке, но за другой эпизод: он обругал судью на линии за решение об ауте.

Андрей Рублёв Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Естественно, инцидент оказался в топе волнующих тем у журналистов. Уже в послематчевых интервью и даже в соцсетях Андрей не раз проговорил этот момент. «Я сразу сказал судье, что дело не во флаге, они могут принести любой, который хотят, я полностью понимаю ситуацию. Они начали говорить мне плохие слова и вещи. Я сказал судье: «Дело не в флаге, но, пожалуйста, скажите им хотя бы, чтобы они не говорили плохих слов, когда я буду на смене сторон».

Представители российского тенниса уже отреагировали на произошедшее.



«Я не понимаю, зачем разворачивать украинский флаг на матче россиянина и финна. На мой взгляд, болельщики таким образом совершают провокацию. Нужно понимать, что эти люди приходят не на теннис, а выяснять политические отношения. Я таким персонажам просто сочувствую. Они сделали всё, чтобы привлечь внимание Рублёва и помешать ему играть. С одной стороны, находясь на корте, подобное не замечать сложно. С другой — тот же Даниил Медведев признавался, что хейт со стороны болельщиков его дополнительно заводит и у него появляется желание доказать, что он лучше», — приводит слова экс-теннисиста Андрея Чеснокова RT.



«Надо быть выше драки и на это не реагировать. Конечно, там оскорбляли, но, к сожалению, на сегодня это часть недостойной игры против нас, что тут обсуждать. Нужно быть выше этого поведения», — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев «РИА Новости Спорт».

Вроде бы Рублёв и так самый дружелюбный и эмпатичный теннисист России. Он писал мирные послания на камере, предлагал отправить призовые с Уимблдона на гуманитарные цели. Но всё равно подвергается хейту, в том числе от украинских теннисистов.