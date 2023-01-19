Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

На матче Андрея Рублёва на трибунах появился украинский флаг, россиянину не понравились высказывания болельщиков

«Не замечать это сложно». Почему Рублёв был недоволен фанатами с украинским флагом
София Колодкина
Почему Рублёв был недоволен фанатами
Комментарии
Андрея обидели неприятные выкрики болельщиков с трибун.

Отмена российского и белорусского флагов

На Australian Open — 2023 что ни день, то мини-скандал. Ещё на старте «Шлема» Tennis Australia, отвечающая за организацию ТБШ, отменила российские и белорусские флаги на трибунах. Хотя изначально вопрос об этом даже не стоял. Но боссы турнира отреагировали на призывы недовольных — на матче украинки Екатерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой в первом круге, по информации BBC, фанаты из-за триколора часто сталкивались в словесных перепалках, приходилось даже вызывать полицию и охрану.

На Australian Open полностью запретили флаг России! Организаторы послушались украинцев На Australian Open полностью запретили флаг России! Организаторы послушались украинцев

После, по информации «РИА Новости Спорт», обладатель полотна — австралиец русского происхождения Юджин Роутман — даже признался, что в следующий раз принесёт на стадион флаг Сербии и перевернёт его, чтобы он выглядел как российский — так он не нарушит никаких правил. Правда, неизвестно, какую реакцию это вызовет уже у внушительной сербской диаспоры на трибунах Мельбурн-парка.

«Меня беспокоит не флаг, а плохие слова»

Если российский и белорусский флаги запрещены к участию в этом году, то об остальных, в том числе украинском, — ни слова. Так, матч Андрея Рублёва и Эмиля Руусувуори на Australian Open — 2023 и «украсил» один из них. Во втором сете россиянин остановил встречу и обратился к судье на вышке. Так Андрей среагировал на группу болельщиков, которые развернули украинский флаг буквально перед его лицом. Возможно, зрителям у экранов и показалось, что беспокоило Рублёва именно это полотно — арбитр даже предложил вмешаться, однако теннисист заявил, что флаг тут совсем ни при чём.

Оказывается, Андрей лишь сигнализировал эмпайеру об оскорблениях в свой адрес со стороны фанатов. «Нет, нет. Всё в порядке. Меня больше беспокоит, что они говорят», — обращался Рублёв к судье на вышке. Но на ход встречи этот момент не повлиял — Андрей закрыл соперника: 6:2, 6:4, 6:7(2), 6:3. Сам Рублёв в итоге за ту игру схлопотал предупреждение от арбитра на вышке, но за другой эпизод: он обругал судью на линии за решение об ауте.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Естественно, инцидент оказался в топе волнующих тем у журналистов. Уже в послематчевых интервью и даже в соцсетях Андрей не раз проговорил этот момент. «Я сразу сказал судье, что дело не во флаге, они могут принести любой, который хотят, я полностью понимаю ситуацию. Они начали говорить мне плохие слова и вещи. Я сказал судье: «Дело не в флаге, но, пожалуйста, скажите им хотя бы, чтобы они не говорили плохих слов, когда я буду на смене сторон».

Представители российского тенниса уже отреагировали на произошедшее.

«Я не понимаю, зачем разворачивать украинский флаг на матче россиянина и финна. На мой взгляд, болельщики таким образом совершают провокацию. Нужно понимать, что эти люди приходят не на теннис, а выяснять политические отношения. Я таким персонажам просто сочувствую. Они сделали всё, чтобы привлечь внимание Рублёва и помешать ему играть. С одной стороны, находясь на корте, подобное не замечать сложно. С другой — тот же Даниил Медведев признавался, что хейт со стороны болельщиков его дополнительно заводит и у него появляется желание доказать, что он лучше», — приводит слова экс-теннисиста Андрея Чеснокова RT.

«Надо быть выше драки и на это не реагировать. Конечно, там оскорбляли, но, к сожалению, на сегодня это часть недостойной игры против нас, что тут обсуждать. Нужно быть выше этого поведения», — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев «РИА Новости Спорт».

Вроде бы Рублёв и так самый дружелюбный и эмпатичный теннисист России. Он писал мирные послания на камере, предлагал отправить призовые с Уимблдона на гуманитарные цели. Но всё равно подвергается хейту, в том числе от украинских теннисистов.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023