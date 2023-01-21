Фокусы и трюки в его стиле! Джокович устроил шоу на пути в четвёртый круг АО-2023

Новак использовал два медицинских перерыва в матче с Григором Димитровым, а затем уверенно закрыл болгарина в трёх сетах.

Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии сербский теннисист Новак Джокович продолжает своё движение по турнирной сетке первого в сезоне турнира «Большого шлема». В матче третьего круга Australian Open – 2023 35-летний серб нанёс очередное поражение одному из главных своих клиентов болгарину Григору Димитрову.

Перед началом сегодняшней встречи статистика личных встреч фиксировала подавляющее превосходство серба (9:1), причём единственную победу над Новаком Григор одержал ещё 10 лет назад – на грунте Мадрида. С тех пор Джокович семь раз подряд обыграл Димитрова, и сегодня картина на корте оказалась привычной – 7:6. 6:3, 6:4 в пользу рекордсмена австралийского мэйджора.

Ключевым в матче оказался первый сет, в ходе которого Новак занимался уже фирменным для себя делом – превозмогал самого себя. Напомним, на первой неделе этого сезона Джокович получил травму бедра, из-за которой уже в Мельбурне серб один раз отменил тренировку, а потом перенёс занятие на другое время.

Сразу после победы в матче второго круга над французом Энзо Куако 35-летний серб продолжил пугать своих поклонников. «Если честно, всё совсем нехорошо. Больше ничего сказать не могу. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт».

На пресс-конференции серб был уже не так драматичен, но всё равно тревожно настроен: «Я обеспокоен. Не могу сказать иначе. И у меня есть причины для беспокойства. Однако сейчас выбор стоит: всё бросить или продолжить. И я продолжу».

Проблемы сербского спортсмена со здоровьем уже давно превратились в мем в теннисном сообществе. Некоторые из соперников Новака уже давно говорили о том, что не верят в его слова. Оно и понятно. За блистательным сербом, являющимся одним из лучших теннисистов за всю историю этого вида спорта, на протяжении всей его карьеры тянется репутация актёра.

«Я не был удивлён, когда он вызвал физиотерапевта на корт. Это даже хорошо. Это знак того, что он проигрывает, а я играю хорошо. Он всегда так делает. Он использует эти уловки много лет. Когда Джокович проигрывает, он всегда вызывает физиотерапевта», – несколько лет назад говорил испанец Пабло Карреньо-Буста.

Новак Джокович Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Джокович действительно постоянно апеллирует к своему здоровью, использует огромное количество медицинских тайм-аутов, а затем чудесным образом добирается до решающих стадий турнира и оформляет очередные титулы. Например, именно так произошло во время последнего выступления Новака на кортах Мельбурна – в 2021 году – когда в ходе матча третьего круга с американцем Тейлором Фритцем сербский чемпион всем видом показывал, что уже не может двигаться из-за очень плохого самочувствия, а затем навесил сопернику 6:2 в пятом сете и впоследствии забрал титул.

Вряд ли кто-то сильно удивится, если свидетелями подобного развития событий мы станем и на сей раз. В сегодняшнем матче с Димитровым ключевым стал первый сет, который Новак забрал на тай-брейке. В ходе стартовой партии сербский теннисист успел показать себя во всей красе, выступив во всевозможных ипостасях. При счёте 3:2 в свою пользу в гейме на своей подаче Джокович отметился роскошным точным ударом мимо сетки.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.

При счёте 5:4 серб подавал на первый сет, однако Димитров дошёл до брейк-пойнта – и судья перед подачей на нём дал Джоковичу предупреждение за затяжку времени. В итоге девятикратный чемпион турнира проиграл следующее очко и гейм. Во время смены сторон при счёте 5:6 Джокович завёл с судьёй диалог.

Новак Джокович: Поздравляю, друг. Молодцом. Ты молодец.



Судья: Помоги мне, подавай вовремя, и ничего не будет.



Новак Джокович: Я должен тебе помогать? Отлично. Первое предупреждение за весь сет – на брейк-пойнте. Когда я уже собирался подбрасывать мяч. Молодец.

Как уже было сказано выше, судьба партии решилась на тай-брейке, где сначала Джокович не реализовал три сетбола, затем уже самому сербу пришлось спасаться с сетбола, но в итоге именно Новак всё-таки оставил сет за собой. Победу в партии 35-летний серб отпраздновал акробатическим трюком, после чего моментально прибегнул к медицинскому тайм-ауту.

Никогда такого не было, и вот опять. После вмешательства врача дела у серба пошли намного легче, и следующие два сета он выиграл гораздо проще. Но любопытно, что даже в третьей партии Новак ещё раз прибегнул к врачебной помощи, использовав уже второй медицинский тайм-аут за матч.

В следующем матче Джокович сыграет с местным теннисистом Алексом де Минором, который ранее сегодня в трёх сетах нанёс поражение французу Бенжамену Бонзи – 7:6, 6:2, 6:1. И кажется, что за время до этой встречи мы ещё не раз услышим о том, с какими муками приходится сталкиваться сербу, преодолевая боли в бедре.