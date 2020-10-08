«Он использует эти уловки много лет». Почему Джоковича не первый раз обвиняют в симуляции?

Едва завершился четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2020 между Пабло Карреньо-Бустой и Новаком Джоковичем, как разразился очередной скандал. Испанец заявил, что не верит словам соперника о проблемах со здоровьем, которые преследовали его во время поединка. Джоковича и раньше упрекали в подобных уловках. Почему же серба обвиняют в симуляции на протяжении всей его карьеры?

От Макинроя до Джоковича. За что теннисистов выгоняют с корта во время матча Вспоминаем известные случаи дисквалификации игроков. «Отличились» и Кирьос, и Налбандян, и Шаповалов.

На пресс-конференции после победы в четвертьфинале Новак Джокович сказал, что в начале матча он испытывал серьёзные проблемы с шеей и плечом. Первые полтора сета он не мог нормально двигаться, но потом теннисист разогрелся, боль утихла, и он смог играть в полную силу: «Инцидент произошёл во время разминки. Мой физиотерапевт Милян и врач ATP Поли два часа работали над моей шеей, чтобы я смог сыграть. Стоит сказать, что я висел на волоске и думал: не лучше ли сняться с соревнования?» Однако Карреньо-Буста, который в итоге проиграл Джоковичу, не поверил словам серба и сказал, серб постоянно вызывает физиотерапевта, когда плохо играет: «Я не был удивлён, когда он вызвал физиотерапевта на корт. Это даже хорошо. Это знак того, что он проигрывает, а я играю хорошо. Он всегда так делает. Он использует эти уловки много лет. Когда Джокович проигрывает, он всегда вызывает физиотерапевта».

При этом в адрес самого Карреньо-Бусты тоже звучат обвинения, но не в симуляции или в том, что он прибегает к каким-то хитрым уловкам, а в том, что он сам плохо играл в матче с Джоковичем и теперь ищет оправдания. «Джокович превзошёл Карреньо-Бусту. Топовые игроки знают, что не должны проигрывать таким, как Пабло. Несмотря на то, что у Новака были проблемы с шеей, он справился с этим. Он по-прежнему остаётся на «Большом шлеме». Если Джоковичу предстоит встреча с Рафой Надалем в финале, как большинство полагает, то нынешние условия для серба идеальны», — сказал знаменитый чемпион Джон Макинрой.

Мастер №1. Как Новак Джокович на одной неделе обошёл и Надаля, и Сампраса Джокович установил несколько рекордов на «Мастерсе» в Риме и бросился в погоню за очередным достижением Федерера.

Почему же Карреньо-Буста не поверил словам серба о травме и говорит о каких-то многолетних уловках? Дело в том, что Джокович давно заработал в туре репутацию главного циркача и клоуна. У Новака есть определённые актёрские способности, которые он с лихостью использует и на корте, и вне его. Например, серб раньше создавал целые шоу-программы, в которых пародировал известных теннисистов – Шарапову, Серену, Надаля, Федерера, Роддика, Иванишевича, Хьюитта и других. Зрители приходили в восторг от подобных постановок. Чего не скажешь о некоторых соперниках теннисиста.

Что касается медицинских перерывов Джоковича во время матча, то действительно с самого начала его карьеры серба обвиняют в том, что он таким образом пытается сбить удачную игру соперника. Яркий пример – US Open – 2008, когда Новак играл в 4-м круге с испанцем Томми Робредо. По ходу встречи, которая длилась пять сетов, Джокович неоднократно прибегал к помощи физиотерапевта, ссылаясь на проблемы с бедром, лодыжкой и дыханием. В итоге серб этот матч выиграл, а Робредо позже в испанской прессе сказал, что для него такое поведение Новака не стало новостью, но он считает это нечестной игрой: «Он немного шоумен и клоун на корте. Это всем известно. Но всегда, когда Джокович проигрывает важный гейм или сет, у него вдруг начинает что-нибудь болеть. Он вызывает врача в те моменты, когда начинает уступать, и это заставляет меня думать, что он ведёт грязную игру. К сожалению, правилами разрешено вызывать врача каждый раз, когда соперник налаживает игру, набирает ход и начинает тебя обыгрывать».

Любопытно, что следующий соперник после Робредо в том US Open – 2008 – американец Энди Роддик, который всегда славился своим острым языком, в шутку поинтересовался: «А нет ли у Джоковича среди недомоганий птичьего гриппа, сибирской язвы и атипичной пневмонии? Я должен чувствовать себя уверенно перед матчем с ним: у этого парня на данный момент около 16 травм». Эта шутка Энди очень не понравилась Джоковичу, и серб признался, что на четвертьфинал с Роддиком выходил с дополнительной мотивацией, которая ему позволила обыграть американца на его домашнем турнире в четырёх сетах. «Это было некрасиво – прилюдно заявить о том, что у меня 16 травм и что я симулянт, — сказал серб после победы над Роддиком прямо на корте, вызвав тем самым неодобрительный гул трибун. – Вот видите, как болельщики настроены против меня. Они считают, что я симулирую всё время».

Шарапова против Джоковича. Россиянка попала точно в цель. Но в какую? Меткий удар Марии Шараповой. Один Джокович пострадал.

Видимо помня об этих бесконечных обвинениях в симуляции, Джокович стал подстраховываться и после матча старается объяснить, для чего берёт медицинские перерывы. Так, например, на Australian Open – 2020 после четвертьфинала с канадцем Милошем Раоничем серб долго и подробно объяснял, почему в третьем сете взял медицинский перерыв перед подачей соперника при счёте 4:4, не дожидаясь смены сторон: «Хочу извиниться перед Милошем, поскольку эта пауза произошла не во время смены сторон. Хочу попросить прощения у болельщиков. Это не было тактической хитростью и случилось непреднамеренно. Мне пришлось так поступить, потому что несколько геймов я почти ничего не видел. Надо было поменять линзы».