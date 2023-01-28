15-летние россиянки покорили Австралию! Марафонскую битву в финале выиграла Алина Корнеева

Представители России всё-таки дошли до решающего матча на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Если во взрослых разрядах последний россиянин сошёл с дистанции в полуфинале – Хачанов проиграл Циципасу, то в соревновании юниоров нашим девушкам не было равных на первом в сезоне турнире «Большого шлема». 15-летняя Мирра Андреева и Алина Корнеева разыграли в Мельбурне русский финал. Вот это начало года!

Вообще Australian Open для российских юниоров довольно успешный турнир. Четыре раза наши девушки становились до этого чемпионками: в 2006 и 2007 – Анастасия Павлюченкова, в 2009-м – Ксения Первак, а в 2014-м – Елизавета Куличкова. Ещё дважды наши девушки выходили в финал: в 2002 году Мария Шарапову уступила чешке Барборе Стрыцовой, а в 2012-м Юлия Путинцева проиграла американке Тейлор Таунсенд. Отметим, что российские юноши дважды доходили до финала: в 1999 году Михаил Южный проиграл в решающем матче, а в 2015 году Роман Сафиуллин завоевал главный приз.

Что и говорить, успешных выступлений наших теннисистов на Открытом чемпионате Австралии было много, но этот российский финал – первый за всю историю во всех разрядах. Изначально в сетке юниорского одиночного разряда у девушек было несколько наших теннисисток, но до 1/4 финала дошли три из них – Мирра Андреева, Алина Корнеева и Алевтина Ибрагимова. Последняя проиграла свой матч в борьбе за путёвку в полуфинал, а вот Андреева и Корнеева дошли до решающего матча. Андреева, посеянная под 7-м номером, на пути к финалу не отдала соперницам ни сета. Алина Корнеева (9) в первых трёх поединках тоже не проиграла ни одной партии. Трёхсетовые поединки у неё были лишь в 1/4 финала и 1/2 финала, причём в четвертьфинале чешке Терезе Валентовой (2) она навесила «баранку». Так россиянка взяла реванш за поражение на первенстве Европы до 18 лет.

Добавим также, что Мирра и Алина вместе выступали на АО-2023 в парном юниорском разряде. Россиянки были посеяны на турнире под 2-м номером и блестяще прошли по сетке первые три матча до полуфинала. Но там уступили японской паре Хаю Киносита/Сара Саито (4) – 3:6, 5:7. Что известно про наших юных покорительниц Австралии? Мирра Андреева – младшая сестра Эрики Андреевой, которая уже прокладывает путь во взрослом теннисе. В прошлом году Мирра на юниорских «Шлемах» доходила до четвертьфиналов – на «Ролан Гаррос» и US Open, на турнирах ITF завоевала 4 титула и дебютировала на WTA-250 в Монастире (Тунис). Что касается Алины Корнеевой, то она в своём активе уже имеет победы в паре на 25-тысячниках. Любопытно, что за некоторое отдалённое внешнее сходство её называют «мини-Шараповой», хотя на турнире она играла с косой как у Курниковой.

Мирра Андреева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В финале юниорского одиночного разряда среди девушек зрители увидели настоящий русский триллер. На старте Алина и Мирра дважды обменялись брейками и довели первую партию до тай-брейка. Там инициативу быстро перехватила Андреева и выиграла 7:6 (7:2) за 1 час 9 минут. Во втором сете при счёте 3:3 снова последовал обмен брейками. Ключевым стал 9-й гейм на подаче Мирры. 6 раз было ровно, и с 4-го брейк-пойнта Корнеева добила брейка и подала на сет – 6:4.

Права на видео принадлежат Tennis Australia (ITF). Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

В третьей партии Алина ушла в отрыв – 4:1 с двумя брейками. Затем Андреева встрепенулась и выиграла три гейма подряд, в том числе два на чужой подаче – 4:4. Корнеева снова сделала брейк – 5:4 и отправилась подавать на матч. Но не тут-то было! Пять раз счёт был «ровно», Андреева отыграла матчбол, а сама с 5-го брейк-пойнта сделала обратный брейк – 5:5. После этого Алина снова повела с брейком, но на сей раз уже без проблем подала на матч. 6:7, 6:4, 7:5 за 3 часа 19 минут – волевая победа Алины Корнеевой в этом марафонском финале!

Сразу после матчбола у сетки девушки долго обнимали друг друга и рыдали — обе от счастья, Мирра от огорчения, а Алина от радости. Так Корнеева и Андреева вошли в историю, разыграв первый российский финал на Открытом чемпионате Австралии. Жаль, что главный приз всего лишь один. Его и завоевала 15-летняя Алина Корнеева. Поздравляем юную спортсменку, её тренеров и семью. Браво, Алина!