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«Вот почему он четвёртая ракетка мира». Арнальди — о поражении от Медведева в Мадриде

«Вот почему он четвёртая ракетка мира». Арнальди — о поражении от Медведева в Мадриде
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Итальянский теннисист, 40-я ракетка мира Маттео Арнальди высказался об уровне игры Медведева, заявив, что россиянин быстрее и лучше отыгрывал важные моменты.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

«Конечно, это был очень упорный матч. Медведев немного повысил свой уровень во втором и третьем сетах, а я допустил слишком много ошибок. Тем не менее я доволен тем, как играл на старте, мы постараемся над этим поработать. Ко второй половине матча он ещё немного повысил уровень. Даниил лучше отыгрывал важные моменты. Вот почему он четвёртая ракетка мира, а я 40-я», — приводит слова Арнальди Ubitennis.

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Напомним, четвёртая ракетка мира Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв итальянца Маттео Арнальди. Арнальди выиграл первый сет у россиянина, но в итоге потерпел поражение.

Теперь Медведеву предстоит встретиться с Себастьяном Кордой из США. Матч начнётся 29 апреля в 12:00 мск.

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