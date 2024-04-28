Павлюченкова — Касаткина: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира WTA-1000 в Мадриде
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Сегодня, 28 апреля, в Мадриде (Испания) в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 пройдёт матч третьего круга, в котором состоится российское дерби: 22-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова сыграет с 11-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной. Встреча поставлена вторым запуском на втором корте соревнований и начнётся не ранее 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Павлюченковой и Касаткиной за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде.
Ранее у спортсменок было шесть матчей друг с другом. Дарья Касаткина побеждала в четырёх из них, Анастасия Павлюченкова — в двух. В последний раз теннисистки встречались на корте на турнире в Дохе в 2024 году: тогда победу в двух сетах одержала Павлюченкова.
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