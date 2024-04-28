Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова — Касаткина: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира WTA-1000 в Мадриде

Павлюченкова — Касаткина: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира WTA-1000 в Мадриде
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в Мадриде (Испания) в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 пройдёт матч третьего круга, в котором состоится российское дерби: 22-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова сыграет с 11-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной. Встреча поставлена вторым запуском на втором корте соревнований и начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Павлюченковой и Касаткиной за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Ранее у спортсменок было шесть матчей друг с другом. Дарья Касаткина побеждала в четырёх из них, Анастасия Павлюченкова — в двух. В последний раз теннисистки встречались на корте на турнире в Дохе в 2024 году: тогда победу в двух сетах одержала Павлюченкова.

Мадрид (ж). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android