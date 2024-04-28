Медведев: в Мадриде я чувствую себя хуже, чем на обычном грунтовом корте

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, рассказал, есть ли для него отличия в самочувствии во время выступления на разных грунтовых турнирах.

«На данный момент я проиграл всего одну игру на грунте в этом сезоне, но турниры всегда различаются. В Мадриде мне трудно играть. Это что-то среднее между утрамбованным грунтом и хардом, и я ощущаю себя здесь хуже, чем на обычном грунтовом корте. Мне всегда было здесь тяжело.

Нужно посмотреть, что получится, потому что в третьем сете матча с Арнальди я чувствовал себя как в Риме в прошлом году: я мог контролировать игру, не ошибался, многое возвращал. Это хорошее чувство. Если я смогу поддерживать этот уровень, как в прошлом году, когда я быстро вылетел в Монте-Карло и здесь, но был доволен собой, я смогу преуспеть в Риме.

На грунте я могу играть матч за матчем, надеясь, что смогу повысить свою уверенность, улучшить адаптацию к этому покрытию и сосредоточиться на главной цели — «Ролан Гаррос». Я сделаю всё возможное», — сказал Медведев на пресс-конференции «Мастерса» в Мадриде.