Хольгер Руне в трёх сетах проиграл Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира, не смог выйти в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче третьего круга спортсмен в трёх сетах проиграл 25-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
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Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу встречи Хольгер Руне реализовал один брейк-пойнт из трёх, а Таллон Грикспор — два брейк-пойнта из 12. Также каждый из теннисистов выполнил по пять эйсов и допустил по две двойные ошибки.
Отметим, что в 2023 году Хольгер Руне также потерпел поражение в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
За выход в четвертьфинал нидерландец поборется либо с Андреем Рублёвым (Россия, 8), либо с Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 28).
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