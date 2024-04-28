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Хольгер Руне в трёх сетах проиграл Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Хольгер Руне в трёх сетах проиграл Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
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Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира, не смог выйти в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче третьего круга спортсмен в трёх сетах проиграл 25-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу встречи Хольгер Руне реализовал один брейк-пойнт из трёх, а Таллон Грикспор — два брейк-пойнта из 12. Также каждый из теннисистов выполнил по пять эйсов и допустил по две двойные ошибки.

Отметим, что в 2023 году Хольгер Руне также потерпел поражение в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

За выход в четвертьфинал нидерландец поборется либо с Андреем Рублёвым (Россия, 8), либо с Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 28).

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