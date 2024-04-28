Хольгер Руне в трёх сетах проиграл Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира, не смог выйти в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче третьего круга спортсмен в трёх сетах проиграл 25-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу встречи Хольгер Руне реализовал один брейк-пойнт из трёх, а Таллон Грикспор — два брейк-пойнта из 12. Также каждый из теннисистов выполнил по пять эйсов и допустил по две двойные ошибки.

Отметим, что в 2023 году Хольгер Руне также потерпел поражение в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

За выход в четвертьфинал нидерландец поборется либо с Андреем Рублёвым (Россия, 8), либо с Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 28).