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Бублик — о старте на «Мастерсе» в Мадриде: на грунте нужно работать, а я люблю играть

Бублик — о старте на «Мастерсе» в Мадриде: на грунте нужно работать, а я люблю играть
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, рассказал, с чем связан его результат в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором спортсмен играл с испанцем Роберто Карбальес-Баэной. В этой встрече Бублик одержал победу со счётом 1:6, 6:2, 6:2.

«Всё очень просто: на грунте нужно работать, а я люблю играть. Я люблю играть в теннис, и я пытался работать в Монте-Карло, после него, старался, что-то придумывал, трудился. Но во втором сете решил, что буду играть. Это же игра: должно быть легко, удобно, спокойно. Мне абсолютно неважно, что делают другие люди. Я хочу в теннис играть, получать удовольствие от коротких розыгрышей, от красивых ударов — даже ударов соперника: я совершенно спокоен по отношению, например, к тому, что Рублёв на Уимблдоне сделал. Это часть того тенниса, который нам нужен.

А здесь, в том числе и мой соперник сегодня, все очень любят работать. Я работать не люблю, поэтому я решил поиграть. Теннис — не работа и не тяжёлый труд, это игра. Иногда я забываю это, потому что общее направление тенниса сейчас — работа: все работают с утра до ночи на кортах, смотрят матчи. Да, я тоже это делаю, но иногда это приводит к [таким] результатам, как проигрыш трёх сетов подряд со счётом 1:6. Поэтому тут я решил поиграть», — приводит слова Бублика «БОЛЬШЕ!»

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