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Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, одолев Павлюченкову

Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, одолев Павлюченкову
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга Касаткина (10) в напряжённой борьбе обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года в миксте соотечественницу Анастасию Павлюченкову (20). Встреча россиянок продлилась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Касаткиной.

Мадрид (ж). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 14:45 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5
7 7 		7
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В рамках поединка Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинальный раунд Мадрида Касаткина сразится с 50-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.

Сетка женского турнира в Мадриде
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