Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, одолев Павлюченкову

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче третьего круга Касаткина (10) в напряжённой борьбе обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года в миксте соотечественницу Анастасию Павлюченкову (20). Встреча россиянок продлилась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Касаткиной.
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В рамках поединка Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в четвертьфинальный раунд Мадрида Касаткина сразится с 50-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.
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