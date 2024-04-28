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Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, пробился в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче третьего круга спортсмен в двух сетах обыграл 28-ю ракетку мира из Испании Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 7:6 (12:10), 6:4.

Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 12 		6
6 10 		4
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты. По ходу матча Андрей Рублёв выполнил пять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из семи и допустил одну двойную ошибку. На счету Алехандро Давидович-Фокины три подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из шести и три двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Андрей Рублёв поборется с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором. Ранее у спортсменов было две личные встречи на корте, в обеих победа оставалась за россиянином.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
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