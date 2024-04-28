Кудерметова и Хаочин не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин не смогли выйти в четвертьфинал парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсменки в двух сетах проиграли испанкам Кристине Букше и Саре Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 1:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили один эйс, реализовали один брейк-пойнт из четырёх и допустили две двойные ошибки. На счету Букши и Соррибес-Тормо четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.

Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Мадриде: ранее россиянка в матче второго круга одиночного разряда проиграла 82-й ракетке мира из Аргентины Марии Карле.