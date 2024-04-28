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Кудерметова и Хаочин не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в паре

Кудерметова и Хаочин не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в паре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин не смогли выйти в четвертьфинал парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсменки в двух сетах проиграли испанкам Кристине Букше и Саре Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 1:6.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 13:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		1
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили один эйс, реализовали один брейк-пойнт из четырёх и допустили две двойные ошибки. На счету Букши и Соррибес-Тормо четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.

Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Мадриде: ранее россиянка в матче второго круга одиночного разряда проиграла 82-й ракетке мира из Аргентины Марии Карле.

Сетка парного разряда турнира в Мадриде
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