Кудерметова и Хаочин не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин не смогли выйти в четвертьфинал парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсменки в двух сетах проиграли испанкам Кристине Букше и Саре Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 1:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили один эйс, реализовали один брейк-пойнт из четырёх и допустили две двойные ошибки. На счету Букши и Соррибес-Тормо четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.
Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Мадриде: ранее россиянка в матче второго круга одиночного разряда проиграла 82-й ракетке мира из Аргентины Марии Карле.
- 28 апреля 2024
-
15:38
-
15:16
-
15:10
-
14:40
-
14:26
-
13:39
-
13:37
-
12:58
-
12:46
-
12:31
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:48
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:02
- 27 апреля 2024
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:12
-
21:48
-
21:34
-
21:12
-
21:02
-
20:30
-
20:24