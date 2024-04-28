Рублёв — Давидович-Фокина: россиянин с трудом взял первый сет матча в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, в упорной борьбе выиграл на тай-брейке первый сет матча третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором спортсмен борется с 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной. Текущий счёт — 7:6 (12:10).

Сейчас теннисисты ушли на перерыв. Вскоре стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Алехандро Давидович-Фокины за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Отметим, что победитель этого матча поборется за выход в четвертьфинал соревнований с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором, который ранее сегодня в трёх сетах обыграл 12-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне.