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Рублёв — Давидович-Фокина: россиянин с трудом взял первый сет матча в Мадриде

Рублёв — Давидович-Фокина: россиянин с трудом взял первый сет матча в Мадриде
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Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, в упорной борьбе выиграл на тай-брейке первый сет матча третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором спортсмен борется с 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной. Текущий счёт — 7:6 (12:10).

Сейчас теннисисты ушли на перерыв. Вскоре стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Алехандро Давидович-Фокины за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Отметим, что победитель этого матча поборется за выход в четвертьфинал соревнований с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором, который ранее сегодня в трёх сетах обыграл 12-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне.

Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 12 		3
6 10 		3
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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