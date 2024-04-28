Рублёв — Давидович-Фокина: россиянин с трудом взял первый сет матча в Мадриде
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, в упорной борьбе выиграл на тай-брейке первый сет матча третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором спортсмен борется с 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной. Текущий счёт — 7:6 (12:10).
Сейчас теннисисты ушли на перерыв. Вскоре стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Алехандро Давидович-Фокины за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде.
Отметим, что победитель этого матча поборется за выход в четвертьфинал соревнований с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором, который ранее сегодня в трёх сетах обыграл 12-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне.
Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|3
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Комментарии
- 28 апреля 2024
-
15:38
-
15:16
-
15:10
-
14:40
-
14:26
-
13:39
-
13:37
-
12:58
-
12:46
-
12:31
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:48
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
00:51
-
00:35
-
00:18
-
00:02
- 27 апреля 2024
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:12
-
21:48
-
21:34
-
21:12
-
21:02
-
20:30
-
20:24