Касаткина на тай-брейке одолела Павлюченкову в стартовом сете матча 3-го круга Мадрида

Завершился первый сет матча третьего круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встречаются российские теннисистки 11-я ракетка мира Дарья Касаткина (10) и олимпийская чемпионка 2020 года в миксте Анастасия Павлюченкова (20). Партия, продлившаяся 50 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира в Мадриде.
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По личным встречам теннисисток Касаткина впереди со счётом 4-2 (1-0 на грунте). Она выигрывала у Павлюченковой на Кубке Кремля в 2017 и 2018 годах, в Мельбурне-2021 и как раз в Мадриде год назад, во втором круге. Анастасия была сильнее на Кубке Кремля — 2015 и в Дохе в нынешнем сезоне.
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