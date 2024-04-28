Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина на тай-брейке одолела Павлюченкову в стартовом сете матча 3-го круга Мадрида

Касаткина на тай-брейке одолела Павлюченкову в стартовом сете матча 3-го круга Мадрида
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый сет матча третьего круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встречаются российские теннисистки 11-я ракетка мира Дарья Касаткина (10) и олимпийская чемпионка 2020 года в миксте Анастасия Павлюченкова (20). Партия, продлившаяся 50 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 14:45 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		1
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

По личным встречам теннисисток Касаткина впереди со счётом 4-2 (1-0 на грунте). Она выигрывала у Павлюченковой на Кубке Кремля в 2017 и 2018 годах, в Мельбурне-2021 и как раз в Мадриде год назад, во втором круге. Анастасия была сильнее на Кубке Кремля — 2015 и в Дохе в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Волевая победа Медведева в Мадриде. А юная Мирра и 39-летняя Звонарёва выиграли пару
Волевая победа Медведева в Мадриде. А юная Мирра и 39-летняя Звонарёва выиграли пару
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android