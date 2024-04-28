Касаткина на тай-брейке одолела Павлюченкову в стартовом сете матча 3-го круга Мадрида

Завершился первый сет матча третьего круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встречаются российские теннисистки 11-я ракетка мира Дарья Касаткина (10) и олимпийская чемпионка 2020 года в миксте Анастасия Павлюченкова (20). Партия, продлившаяся 50 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира в Мадриде.

По личным встречам теннисисток Касаткина впереди со счётом 4-2 (1-0 на грунте). Она выигрывала у Павлюченковой на Кубке Кремля в 2017 и 2018 годах, в Мельбурне-2021 и как раз в Мадриде год назад, во втором круге. Анастасия была сильнее на Кубке Кремля — 2015 и в Дохе в нынешнем сезоне.