Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркета Вондроушова — Мирра Андреева: текстовая трансляция матча третьего круга Мадрида

Маркета Вондроушова — Мирра Андреева: текстовая трансляция матча третьего круга Мадрида
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в Мадриде (Испания) пройдёт матч третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000, в котором за выход в 1/8 финала поборется российская теннисистка Мирра Андреева, 43-я ракетка мира. Её соперницей станет седьмая ракетка мира из Чехии Маркета Вондроушова, действующая чемпионка Уимблдона. Встреча поставлена третьим запуском на втором корте турнира и начнётся около 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Маркеты Вондроушовой за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Отметим, что это будет первая встреча теннисисток друг с другом на корте.

Ранее Мирра Андреева обыграла на турнире американку Тэйлор Таунсенд и чешку Линду Носкову.

Мадрид (ж). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android