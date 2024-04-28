Маркета Вондроушова — Мирра Андреева: текстовая трансляция матча третьего круга Мадрида

Сегодня, 28 апреля, в Мадриде (Испания) пройдёт матч третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000, в котором за выход в 1/8 финала поборется российская теннисистка Мирра Андреева, 43-я ракетка мира. Её соперницей станет седьмая ракетка мира из Чехии Маркета Вондроушова, действующая чемпионка Уимблдона. Встреча поставлена третьим запуском на втором корте турнира и начнётся около 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Маркеты Вондроушовой за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Отметим, что это будет первая встреча теннисисток друг с другом на корте.

Ранее Мирра Андреева обыграла на турнире американку Тэйлор Таунсенд и чешку Линду Носкову.