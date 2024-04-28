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Рублёв прокомментировал победу над Давидович-Фокиной на «Мастерсе» в Мадриде

Рублёв прокомментировал победу над Давидович-Фокиной на «Мастерсе» в Мадриде
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Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, прокомментировал свою победу над 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Не знаю, как я смог спасти пять сетболов на тай-брейке первого сета. Алехандро очень хорошо подавал. Он проводил отличные розыгрыши. У меня было не так уж и много шансов. Когда счёт был 0:5, мне было морально тяжело. Первые пару очков я играл так, словно мне всё равно. Но каким-то образом мне удалось их выиграть. Потом счёт на моей подаче стал 2:5, и я подумал: «Давай попробуем сохранить подачу, и, возможно, счёт будет 4:5». Счёт стал более равным, и в конце концов я совершил камбэк.

Я чувствую себя прекрасно. Счастлив, что выиграл два матча подряд (улыбается). Этого уже давно не происходило. Посмотрим, что будет дальше», — поделился Рублёв в интервью на корте.

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