Елена Рыбакина уверенно вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, уверенно вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах обыграла египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. За это время Елена Рыбакина выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из 13, спасла три брейк-пойнта соперницы (100%) и допустила две двойные ошибки. На счету представительницы Египта одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина поборется со 136-й ракеткой мира из Чехии Сарой Бейлек, квалифаером турнира. Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли.