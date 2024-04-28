Елена Рыбакина уверенно вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, уверенно вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах обыграла египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Мадрид (ж). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 12:05 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. За это время Елена Рыбакина выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из 13, спасла три брейк-пойнта соперницы (100%) и допустила две двойные ошибки. На счету представительницы Египта одна двойная ошибка.
За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина поборется со 136-й ракеткой мира из Чехии Сарой Бейлек, квалифаером турнира. Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли.
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