Что творит Касаткина! После пяти провальных сетов она одержала волевую победу с «баранкой»

9 февраля на турнире WTA в Абу-Даби заканчиваются матчи второго круга. В одной из встреч принимала участие россиянка Дарья Касаткина, посеянная под первым номером. Её соперницей была 28-я ракетка мира Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Последние результаты Касаткиной оставляли желать лучшего. Достаточно сказать, что Дарья подходила к турниру, провалив последние четыре сета. В финале второго турнира в Аделаиде восьмая ракетка мира разгромно проиграла швейцарке Белинде Бенчич (0:6, 2:6), а в первом круге Australian Open потерпела ещё более сокрушительное поражение (1:6, 1:6) от соотечественницы Варвары Грачёвой, занимающей место ближе к концу первой сотни рейтинга WTA.

Что говорили о сенсационном поражении Касаткиной от Грачёвой? «Может быть, у неё какая-нибудь травма… Может, неважно себя чувствует. Других объяснений я просто не нахожу», — говорила 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату». В схожем ключе высказывался победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. «Сложно объяснить, как можно проиграть с таким счётом, когда ты являешься восьмой ракеткой мира. Наверное, это была либо какая-то травма либо физическое недомогание. Понятия не имею, но для меня такой счёт просто необъясним. Это настоящий сюрприз для меня!» — говорил Ольховский в интервью «Чемпионату».

Сама же Касаткина вот что написала тогда в своём телеграм-канале: «Проиграла ментальный баттл самой себе, пока два дня ждала свой матч из-за постоянных переносов. Расписание и обстоятельства сложились явно не в мою пользу, но всегда есть чему учиться». Действительно, в первые дни Australian Open матчи приходилось переносить из-за дождя, и теннисисты не всегда чётко понимали, где и когда им предстоит играть. Одной из спортсменок, чьи матчи организаторы переносили, как раз таки и была Дарья.

Дарья Касаткина Фото: Mark Kolbe/Getty Images

В начале отчётного матча кошмар Касаткиной продолжился. Россиянка фактически без борьбы отдала сопернице первую партию — 1:6. И таких провальных сетов набралось уже пять подряд, начиная с финала Аделаиды! Во второй партии спортсменки словно обменялись ролями: Дарья ничего не позволила сделать сопернице и навесила ей «баранку» — 6:0! В начале третьей партии теннисистки принялись отдавать друг другу свою подачу, но вскоре Касаткина положила этому конец и довела дело до победы. Итоговый счёт — 1:6, 6:0, 6:2 в пользу россиянки.

Также на турнире в Абу-Даби выступают россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, посеянные четвёртой и восьмой соответственно. Кудерметова, как и Касаткина, не играла в первом круге, а во втором обыграла бельгийку Элисе Мертенс — ту самую Мертенс, с которой она в паре выиграла Итоговый турнир WTA — 2022. Самсонова же в первом раунде прошла американку Клэр Лю, а во втором — чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову. Вероника и Людмила сыграют друг с другом в четвертьфинале, а Касаткина встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Четвертьфиналы состоятся 10 февраля, полуфиналы — 11 февраля, финал — 12 февраля.