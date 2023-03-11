«В удачный день могу выиграть любой турнир». Медведев начал поход за 4-м трофеем

Первая ракетка России Даниил Медведев продолжает свою беспроигрышную серию. Окрылённый успехом последних трёх недель чемпион US Open – 2021 в стартовом матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе одержал уже 15-ю победу подряд, на сей раз над американцем Брэндоном Накашимой. После выхода в третий круг россиянин ответил на самые волнующие вопросы журналистов на пресс-конференции.

— Даниил, как бы вы оценили своё сегодняшнее выступление?

— Я думаю, что играл довольно хорошо. Не проиграть гейм на своей подаче здесь, в Индиан-Уэллсе — непростая задача, и хорошо бы её выполнить. Наверняка было несколько моментов, где я мог бы сыграть лучше, например, после твинера, я должен был завершить его (улыбается). Но, да, в целом, когда ты выигрываешь, ты знаешь, ты можешь сказать, что это могло бы быть лучше, это могло бы быть ещё лучше. В целом это отличная победа над сложным соперником, который молод и находится на подъёме. Так что с нетерпением жду своего следующего раунда.

— Когда вы говорите, что здесь сложно не уступить гейм на своей подаче, вы имеете в виду конкретно ночной матч или просто любое время…

— На мой взгляд, в любое время. Я помню… Что это было? 2021 год, матч с Григором Димитровым, я вёл со счётом 6-4, 4-1 с двумя брейками, и я проиграл матч, хотя играл неплохо. Вот каков Индиан-Уэллс. Снова, как и тогда, я почувствовал, что некоторые грунтовые корты иногда даже бывают быстрее. Да, это непросто. Есть теннисисты, которые могут играть хорошо там, но мы всегда видим много разочарований в Индиан-Уэллсе, многие топ-игроки борются. Так что прямо сейчас у меня есть уверенность, поэтому я хочу попытаться сохранить эту уверенность и попытаться показать по крайней мере свой лучший результат в Индиан-Уэллсе.

— Вы сказали, что очень уверены в своей игре. Как вам удаётся сохранять такой высокий уровень уверенности? Как вы над этим работаете?

— Я не знаю. Вероятно, один из первых случаев был в 2019 году, когда я вышел в шесть финалов на крупных турнирах подряд, мне удалось отчасти понять, что, хорошо, когда у меня есть такая уверенность, я могу добиться очень больших успехов, выиграть большие турниры и сыграть несколько важных матчей. Мне удавалось продолжать в том же духе. Но внезапно я потерял самообладание, я помню «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир в Лондоне, этот матч с Рафой, я вёл со счётом 5:1, был матчбол. Так что прямо сейчас, да, когда у меня нет уверенности, это то, над чем мне, вероятно, придётся поработать, чтобы стать лучше. Когда у меня есть эта уверенность, мне каким-то образом удаётся её сохранить. Как я делаю это? Я не знаю, просто стараюсь изо всех сил, и это всё, что имеет значение.

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

— На предыдущей пресс-конференции вы говорили о струнах, вы изменили их, чтобы приспособиться к более медленным покрытиям. Можете ли вы рассказать немного о том, есть ли кто-нибудь, кто предложил вам это сделать, или о том, как это работает, что новые струны работают в медленных условиях?

— Да, во-первых, прошлый год не был идеальным для меня. Я чувствовал, что в предыдущие годы играл лучше. Поэтому я почувствовал, что, возможно, это хороший момент для того, чтобы попытаться что-то изменить, потому что особенность тенниса состоит в том, что, когда ты играешь хорошо, ты действительно боишься что-то менять. Например, когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема» и являешься первой ракеткой мира, ты думаешь: «Зачем мне меняться?» Потом я не очень хорошо провёл концовку сезона, так что я подумал, почему бы в предсезонке не попробовать измениться и посмотреть. А может, и не менять ничего в итоге. В Technifibre мне предложили эту новую версию струн. Я попробовал шесть разных за один день, и они мне действительно понравились. Я подумал, ладно, давай попробуем. И Australian Open – 2023 получился далеко не идеальным. Конечно, было много сомнений, сделал ли я правильный выбор, может быть, мне стоит вернуться к старым. Но я чувствовал, что это то, что могло бы мне помочь, потому что опять же я получаю силу, не теряя слишком большого контроля или не теряя его абсолютно. Я подумал: «Хорошо, я попробую продолжить с этими струнами, и последние три недели это работало хорошо, так что, вероятно, я собираюсь играть с ними ещё на протяжении продолжительного периода времени.

— Какой аспект вашей игры вам нравится больше всего?

— В целом или здесь? Потому что здесь я не уверен.

— В целом. А также какой аспект вы хотели бы улучшить?

— Улучшать игру с лёта, конечно. Я хочу улучшать все компоненты каждый день, но игра с лёта должна быть лучше. Даже сегодня несколько ударов с лёта должны были быть лучше. Это уже кое-что. Я над многим работаю. У каждого игрока есть свой собственный, назовём это, стиль или, да, лучшие удары. Удар с лёта — мой худший удар. Есть матчи, где я могу… вы знаете, когда я говорю «мой худший удар», я всё ещё знаю, как это сделать. Даже в самых сложных матчах и даже, скажем, с Новаком на US Open — 2021, я был уже возле сетки, мог набрать несколько очков, но это то, что я наверняка хочу улучшить.

Что мне нравится больше всего? Мне нравится отчасти мой приём далеко за задней линией, просто потому что это… это не уникально. Есть несколько других игроков, которые делают это, но их не так много. Да, мне нравится этот удар, да, что-то необычное, и мне удаётся выполнять его хорошо. Так что, да, мне это нравится.

— Вы кратко упомянули игру с Новаком на US Open 2021 года. Что сложнее с точки зрения базовой игры: Рафаэль Надаль на грунте или Новак на...

— Я не играл с Рафой на грунте. Рафа на грунте, вероятно, является худшим и лучшим испытанием в теннисе. Когда я говорю «худший», это потому, что он проиграл, сколько, я не знаю, 10 матчей? Я даже не уверен, что он проиграл 10. Я имею в виду, что в последние годы он проигрывал немного больше встреч на турнирах вроде Рима и Монте-Карло. Но, да, я буду честен, я боюсь играть с Рафой на грунте. В каком-то смысле я хочу попробовать сделать это и наверняка буду бороться за победу, но, должно быть, страшно выходить на игру с Рафой на грунте.

Новака мне удалось обыграть несколько раз. Но опять же, это два парня, у которых в активе 22 турнира «Большого шлема». Да, я бы сказал, знаете что? Новак в Австралии — это тяжело. Я бы сказал, что у меня было не так много поражений во встречах с Ноле, но я проиграл ему, наверное, четыре раза или пять в Австралии. Ни разу не выиграл, хотя в некоторых матчах я был близок к победе, особенно на ATP Cup или первый раз, когда я сыграл с ним на Открытом чемпионате Австралии.

Но, вспоминая эти матчи, я не знаю, почему там он играет, на мой взгляд, лучше, чем на других континентах или кортах. Но это тяжело, так же, как Рафа на грунте, он почти не проигрывает там. Да, сложные задачи, и я надеюсь, что когда-нибудь смогу справиться с этим в своей карьере.

Даниил Медведев Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

— Вы упомянули, что хотели бы добиться здесь, в Индиан-Уэллсе, своего лучшего результата в карьере. Как вы думаете, сможете ли вы выиграть этот титул или вы думаете, что это невозможно?

— Я думаю, что могу победить, честно говоря, я должен верить, что могу победить где угодно. Я надеюсь, что смогу выиграть. Однажды я был в четвертьфинале на грунтовом мэйджоре и проиграл Стефаносу, который провёл отличный матч, и это была борьба. Я подавал на сет. Я уверен, что в удачный день я могу выиграть любой турнир в мире, потому что мне много раз удавалось выигрывать разные турниры.

Дело в том, что определённо, если у меня будет плохой день в Индиан-Уэллсе, это будет намного сложнее, чем где-либо ещё, так что мне нужно, чтобы у меня был хороший день каждый день. Но опять же, что придаёт мне действительно уверенности, так это мой титул в Дохе, потому что здесь похожие условия, очень похожие, может быть, даже одинаковые.

Я чувствую, что здесь корты ещё медленнее, но очень похоже. Мне удалось выиграть там титул. Да, я провёл там меньше матчей: четыре против шести, которые надо будет сыграть здесь. Но опять же, я уверен, что смогу это сделать. Просто нужно, чтобы я провёл большое количество хороших дней (улыбается).