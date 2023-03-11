Медведев – просто машина! Даниил одержал 15-ю победу подряд – теперь и в Индиан-Уэллсе

В ночь с 10 на 11 марта мск на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе начались матчи второго круга. В борьбу вступили сеяные теннисисты, попавшие в нижнюю половину сетки. И в их числе был чемпион US Open 2021 года россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером. В последнее время Медведев пребывает в прекрасной форме: россиянин выиграл три турнира подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае. В этот период он одержал победы в 14 матчах из 14. И не намерен был останавливаться на достигнутом.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, рассуждая о шансах Медведева, назвал теннисиста, который видится ему наиболее опасным соперником россиянина. Он выбрал поляка Хуберта Хуркача.

«Хуркач — с которым Даниил патологически играть не может. Есть три-четыре игрока, с которыми он, надо заметить, в этом году практически не играл. Если их у него на пути не будет, то Медведев может и выиграть эти турниры, почему нет? Я бы не забегал далеко вперёд. Есть игроки, которые способны доставить максимум дискомфорта Медведеву. Как будет на самом деле, мы посмотрим. Но он будет на этих «Мастерсах» в первой тройке теннисистов, которые могут претендовать на титул. Важно, что сейчас нет турниров, где ему нужно отстаивать свои рейтинговые позиции, так как в прошлом сезоне он и в Калифорнии, и в Майами практически ничего не наиграл. Поэтому есть все шансы на удачное выступление», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Впрочем, с Хуркачем Медведев может встретиться только в финале. А во втором круге в соперники россиянину достался американский теннисист Брэндон Накашима, занимающий 48-е место в рейтинге ATP. Фаворитом встречи, разумеется, считался Даниил, однако Накашиму, который в первом круге оказался сильнее американского ветерана Джона Иснера, это не смущало в преддверии противостояния. «Это точно будет тяжёлый матч. Вы знаете, что он долго находится на вершине. Мне всегда нравилось смотреть, как он играет, по телевизору, поэтому я очень взволнован перед игрой. Мне нечего терять в этом матче, поэтому я просто постараюсь получить удовольствие, сыграть в свою игру, приложив все усилия», — приводит слова Накашимы Sportskeeda.

В первом сете отчётного матча ключевым стал пятый гейм, когда Медведев под ноль взял подачу соперника. После этого россиянин смог не упустить добытое преимущество, в 10-м гейме со второй попытки реализовал сетбол и взял партию — 6:4.

А вот начало второго сета выдалось напряжённым: в первом гейме Медведев лишь с четвёртой попытки использовал брейк-пойнт, а в четвёртом, напротив, сумел не отдать свою подачу, несмотря на то что соперник четырежды выходил на брейк-пойнт! Поведя 3:1, Даниил смог перевести матч в более спокойное русло. В восьмом гейме он спас два брейк-пойнта, после чего повёл 5:3, а затем уверенно взял чужую подачу, с первой же попытки реализовав матчбол. Окончательный счёт встречи — 6:4, 6:3 в пользу Медведева. Всего Даниил совершил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов.

Так Медведев одержал 15-ю победу подряд. Кроме того, он стал первым игроком, который выиграл уже 20 матчей в сезоне-2023. В третьем круге россиянин сыграет с белорусом Ильёй Ивашко, который в своём матче второго круга обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа — 7:5, 3:2 Rt.