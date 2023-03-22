Чемпионка Индиан-Уэллса Рыбакина на старте сыграет с россиянкой. Расписание и сетки Майами

В Майами стартовал второй подряд крупный турнир из так называемого Солнечного дубля. На объединённом соревновании наивысшей категории 1000 будет разыгран общий призовой фонд $ 17,6 млн – по $ 8,8 млн у мужчин и женщин. В ночь со вторника на среду по московскому времени прошли матчи 1-го круга в верхней половине женской сетки. Мужчины начнут сражаться на день позже. Ну а все сеяные теннисисты включатся в борьбу со второго раунда, а пока они только тренируются и узнают, кто же из соперников им достанется на старте.

Итоги 1-го дня. 21 марта, вторник

В верхней половине женской сетки первый круг успешно преодолели обе россиянки. Анна Калинская и Евгения Родина не отдали своим соперницам ни сета. Теннисная мама Евгения Родина убрала с дороги американку Бернарду Перу и дальше сразится с польской теннисисткой Магдой Линетт (20-й номер посева). Калинская уверенно справилась с обладательницей уайлд-кард Хименес-Касинцевой. Теперь Анна во втором круге сыграет со свежеиспечённой чемпионкой Индиан-Уэллса Еленой Рыбакиной (10) из Казахстана.

В этот день также стало известно, что Ига Свёнтек (1) из Польши встретится с американкой Клэр Лю, Елена Остепенко (24) из Латвии – с квалифаером Мирьям Бьёрклунд из Швеции, россиянка Дарья Касаткина (8) – с бельгийкой Элисе Мертенс, американка Джессика Пегула (3) – с канадкой Кэтрин Себов (Q), белоруска Виктория Азаренко (14) – с итальянкой Камилой Джорджи, россиянка Людмила Самсонова (12) – со швейцаркой Викторией Голубич (Q), а Анастасия Потапова (27) – с украинкой Мартой Костюк. И, наконец, хозяйка кортов Кори Гауфф (6) начнёт турнир матчем с канадкой Ребеккой Марино.

Женщины. 1-й круг

Костюк (Украина) – Коччаретто (Италия) – 6:3, 6:2.

Сиюй Ван (Китай) – Б.Фрухвиртова (Чехия, WC) – 6:0, 7:5.

Калинская (Россия) – Хименес-Касинцева (Андорра, WC) – 6:4, 6:2.

Марино (Канада) – Путинцева (Казахстан) – 7:6, 6:2.

Себов (Канада, Q) – Л.Фрухвиртова (Чехия) – 6:2, 4:6, 6:4.

Джорджи (Италия) – Канепи (Эстония) – 7:6, 6:7, 7:6.

Родина (Россия, SR) – Пера (США) – 6:3, 6:4.

Подробнее: Костюк (Украина) – Коччаретто (Италия) – 6:3, 6:2.Сиюй Ван (Китай) – Б.Фрухвиртова (Чехия, WC) – 6:0, 7:5.– Хименес-Касинцева (Андорра, WC) – 6:4, 6:2.Марино (Канада) – Путинцева (Казахстан) – 7:6, 6:2.Себов (Канада, Q) – Л.Фрухвиртова (Чехия) – 6:2, 4:6, 6:4.Джорджи (Италия) – Канепи (Эстония) – 7:6, 6:7, 7:6.– Пера (США) – 6:3, 6:4.

Расписание 2-го дня. Интересные матчи среды, 22 марта

В ночь со среды на четверг по московскому времени в борьбу вступят мужчины из верхней половины сетки. Александр Бублик из Казахстана померится силами с американцем Джеффри-Джоном Вулфом. Кстати, победитель этой пары во втором круге сыграет с Андреем Рублёвым (6). Трёхкратный чемпион «Шлемов» Энди Маррей сразится с сербом Лайовичем, а белорус Илья Ивашко – с квалифаером Даниэлем Альтмайером из Германии. Кстати, предварительный раунд успешно преодолели два россиянина – Павел Котов и Роман Сафиуллин, но оба попали в нижнюю половину сетки.

Мужчины. 1-й круг

20:30 мск. Бублик (Казахстан) – Вулф (США)

21:00. Ивашко (Беларусь) – Альтмайер (Германия, Q)

22:00. Маррей (Великобритания) – Лайович (Сербия)

Подробнее: 20:30 мск. Бублик (Казахстан) – Вулф (США)21:00. Ивашко (Беларусь) – Альтмайер (Германия, Q)22:00. Маррей (Великобритания) – Лайович (Сербия)

У женщин в нижней половине сетки сыграет квалифаер Варвара Грачёва, которая сразится с бельгийкой Мариной Заневской. Анна Блинкова сыграет с немкой Юле Нимайер, а 18-летняя Эрика Андреева померится силами с такой же обладательницей уайлд-кард, как и она – американкой Эшлин Крюгер. Отметим также сражение чемпионок US Open разных лет – Бьянки Андрееску (2019) и Эммы Радукану (2021), которые сейчас не попадают в топ-32 посева.

Женщины. 1-й круг

18:00. Э.Андреева (Россия, WC) – Крюгер (США, WC)

18:00. Бронцетти (Италия) – Носкова (Чехия)

18:00. Саснович (Беларусь) – Галфи (Венгрия, LD)

19:00. Андрееску (Канада) – Радукану (Великобритания)

19:30. Блинкова (Россия) – Нимайер (Германия)

19:30. Грачёва (Россия, Q) – Заневская (Бельгия)

21:00. Кенин (США, SR) – Сэндерс (Австралия, Q)

22:30. Цуренко (Украина, Q) – Фернандес (Канада)

2:00. Стивенс (США) – Роджерс (США)

Подробнее: 18:00.– Крюгер (США, WC)18:00. Бронцетти (Италия) – Носкова (Чехия)18:00. Саснович (Беларусь) – Галфи (Венгрия, LD)19:00. Андрееску (Канада) – Радукану (Великобритания)19:30.– Нимайер (Германия)19:30.– Заневская (Бельгия)21:00. Кенин (США, SR) – Сэндерс (Австралия, Q)22:30. Цуренко (Украина, Q) – Фернандес (Канада)2:00. Стивенс (США) – Роджерс (США)

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».