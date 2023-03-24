Грачёва разгромила в Майами 5-ю ракетку мира! 22-летняя россиянка теперь ворвётся в топ-50

В пятницу, 24 марта, на «тысячнике» в Майами проходят заключительные матчи второго круга в женском одиночном разряде. В одном из поединков принимала участие россиянка Варвара Грачёва, занимающая 54-е место в рейтинге WTA. Ей досталась непростая соперница. Онс Жабер, представляющая Тунис, в прошлом году добиралась до второй строчки в мировой классификации, а сейчас идёт пятой. 22-летняя Грачёва попала в основную сетку, преодолев квалификацию, а в первом круге в двух сетах расправилась с Мариной Заневской из Бельгии. Жабер же, будучи четвёртой сеяной, была освобождена от матчей первого круга.

Грачёву не смутило громкое имя соперницы, и она сразу же взялась за дело. Выиграв первый гейм под ноль на подаче, россиянка затем взяла подачу Жабер, с первой попытки реализовав брейк-пойнт. В третьем гейме Варвара, напротив, спасла брейк-пойнт, после чего повела 3:0. В концовке партии Грачёва заполучила тройной сетбол на приёме, использовала его со второй попытки и закончила партию в свою пользу — 6:2.

Второй сет начался по похожему сценарию — 3:0 в пользу Грачёвой. После этого Жабер взяла медицинский перерыв. Врачи измерили ей давление, прослушали лёгкие, после чего матч возобновился. Пауза пошла на пользу Онс, которая взяла следующие два гейма, вернув таким образом брейк. Причём на переходе ей обтирали ноги льдом — настолько жарко сейчас в Майами. Однако Грачёву это не смутило, и она сразу же сделала второй брейк в партии, после чего повела 4:2. В седьмом гейме у Жабер сдали нервы: проиграв второе очко, она разбила ракетку от досады. Этот гейм Онс проиграла всухую, после чего россиянка, как и в первом сете, получила тройной сетбол на приёме, реализовала его со второй попытки и выиграла партию, а вместе с ней и матч — 6:2, 6:2!

Так Грачёва, которая в третьем круге может сразиться с соотечественницей Эрикой Андреевой, если та обыграет китаянку Чжан Шуай, впервые в карьере вышла в третий круг «тысячника». До этого она лишь раз выступала на турнире соответствующей категории. В 2022 году в Мадриде Варвара прошла квалификацию, попала в основную сетку и выбыла во втором круге. Кроме того, россиянка, которая благодаря сегодняшней победе впервые в карьере пробьётся в топ-50 рейтинга WTA, в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Предыдущие два подобных случая также были в 2023-м, и оба раза Варвара обыгрывала Дарью Касаткину — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.

А вот 11-й номер рейтинга WTA Вероника Кудерметова неожиданно проиграла свой матч второго круга. В соперницах у неё была чешка Маркета Вондроушова, финалистка «Ролан Гаррос» 2019 года. В том же году Вондроушова добиралась до 14-го места в рейтинге WTA, однако сейчас чешка располагается лишь на 103-й строчке. Спортсменка пропустила почти всю вторую половину сезона-2022, после того как ей понадобилась операция.

В отчётном матче Кудерметова сразу же повела с брейком, однако в четвёртом гейме Вондроушова ценой невероятных усилий — «ровно» фиксировали пять раз! — восстановила равновесие. После этого спортсменки спокойно брали свою подачу, а в 10-м гейме чешка с третьей попытки использовала сетбол на приёме — 6:4 в пользу Маркеты. Вторая партия также началась с брейка в исполнении Кудерметовой, но затем Вондроушова перехватила инициативу, дважды взяла подачу Вероники и повела 4:1. Этот сет Маркета выиграла ещё более убедительно, выиграв под ноль последний гейм на приёме, и оформила победу — 6:4, 6:2.

Также сегодня, 24 марта, Екатерина Александрова (18) обыграла американку Тэйлор Таунсенд. Анна Блинкова сражается с чешкой Мари Боузковой, а Эрика Андреева — с китаянкой Чжан Шуай (26).