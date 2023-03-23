Солнце против Касаткиной. Россиянка проиграла в жарком Майами, медики выходили на корт

В четверг, 23 марта, на «тысячнике» WTA в Майами начались матчи второго круга. В числе матчей, поставленных первым запуском, была встреча с участием россиянки. Первая ракетка страны Дарья Касаткина встречалась с представительницей Бельгии Элисе Мертенс. Касаткина, посеянная под восьмым номером — в соответствии с позицией в мировой классификации, — была освобождена от матчей первого круга, а Мертенс, 39-я ракетка мира, в первом круге одолела американку Алисию Паркс — 6:1, 6:4.

Сказать, что Касаткина не слишком удачно начала сезон, — значит ничего не сказать. Россиянка откровенно провалила стартовый отрезок 2023-го. Она приняла участие в семи турнирах. В одном из них Дарья дошла до финала — было это ещё в январе, в Аделаиде-2, — а вот в остальных случаях быстро выбывала из борьбы. Ещё свеж в памяти оглушительный провал Касаткиной на Открытом чемпионате Австралии, где её в первом круге разгромила соотечественница Варвара Грачёва — 6:1, 6:1. После этого Дарья сменила тренера.

Более того, в третьем круге Индиан-Уэллса Касаткина опять проиграла той же сопернице, занимающей место во второй половине топ-100. Только счёт оказался не столь катастрофичен для первой ракетки России — 6:4, 6:4 в пользу Грачёвой. Что касается Мертенс, то она в сезоне-2023 также не может похвастаться крупными успехами. Её лучший результат пока — выход в полуфинал турнира в Монтеррее. И перед встречей с Дарьей у Элисе тоже было не так много поводов для оптимизма, тем более что по личным встречам она проигрывала россиянке — 1-4. Первую победу Касаткина добыла ещё в 2015 году в финале челленджера в Дайтона-Бич, и это был единственный случай, когда пришлось играть третий сет, в котором, кстати, россиянка повесила «баранку» сопернице. А вот дальше для выяснения отношений теннисисткам неизменно хватало двух партий.

Дарья Касаткина Фото: Julian Finney/Getty Images

В отчётном матче в начале первого сета казалось, что кошмар Касаткиной продолжится. Россиянка проиграла первые три гейма, причём два из них — на своей подаче. Мертенс с первой попытки реализовывала брейк-пойнты. Однако затем ситуация круто переменилась: из следующих семи геймов шесть забрала Дарья, трижды сделав брейк, и выиграла таким образом партию с классическим счётом — 6:4. В последнем гейме у Касаткиной был тройной сетбол на приёме, который она реализовала со второй попытки. В целом же россиянка за сет использовала три брейк-пойнта из семи.

Второй сет начался так же, как и первый, — с брейка в исполнении Мертенс. Однако на этом сходства заканчиваются. В дальнейшем теннисистки уверенно брали свою подачу, а в седьмом гейме бельгийка ещё раз взяла подачу Касаткиной и повела 5:2. После этого на переходе Дарья прикладывала бутылку к голове — видимо, из-за жары, — и медики измерили ей давление, дали таблетку и подсказали повесить на шею полотенце со льдом. В следующем гейме Элисе спокойно подала на сет — 6:2, — и после этого медики вновь оценили самочувствие россиянки, которая всё-таки смогла продолжить матч.

К сожалению, на решающий сет у Касаткиной просто не осталось сил. Сценарий был тот же, что и во второй партии. Мертенс удались брейки в первом и в седьмом геймах, чего хватило для уверенной победы — 6:2. Заключительный гейм на своей подаче бельгийка и вовсе взяла под ноль и оформила волевую победу — 4:6, 6:2, 6:2.

Таким образом, Касаткина в 2023-м уже в четвёртый раз проиграла свой первый же матч на турнире. Такая неприятность приключалась с ней в Аделаиде-1, на Australian Open и в Дубае. Мертенс же в третьем круге Майами сыграет с победительницей встречи Петра Мартич (Хорватия, 29) — Сиюй Ван (Китай). Также сегодня, 23 марта, сыграют ещё четверо россиянок: Людмила Самсонова — со швейцаркой Верой Голубич, Анастасия Потапова — с украинкой Мартой Костюк, Евгения Родина — с полькой Магдой Линетт, а Анна Калинская — с чемпионкой Уимблдона-2022 и победительницей Индиан-Уэллса-2023 Еленой Рыбакиной из Казахстана.