Рыбакина потеряла сет в матче с россиянкой. Расписание, расклады и сетки Майами

Самсонова и Потапова – первые теннисистки из России, которые сумели выйти в 3-й круг на престижном «тысячнике» во Флориде.

На супертурнире в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн призовых в ночь четверга на пятницу по московскому времени завершились поединки 1-го круга у мужчин и стартовали матчи 2-го раунда у женщин. Практически все сеяные продолжили выступления. Зачехлила ракетку лишь одна теннисистка. Ей оказалась россиянка. Но обо всём по порядку.

Итоги 3-го дня. 23 марта, четверг

В нижней половине мужской сетки оказалось два россиянина, успешно прошедших в основу через квалификацию – Павел Котов и Роман Сафиуллин. Роман в первом круге взял один сет у француза Грегуара Баррера, но всё равно в итоге проиграл.

Павел не смог оказать серьёзного сопротивления аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри, который в следующем круге сразится с ещё одним представителем России – Кареном Хачановым (14-й номер посева). Также узнал первого соперника и финалист Индиан-Уэллса Даниил Медведев (4) – это испанец Роберто Карбальес-Баэна. С ним Даниил ранее встречался на Australian Open – 2021 и победил тогда в трёх сетах.

Мужчины. 1-й круг

Баррер (Франция) – Сафиуллин (Россия, Q) – 6:4, 3:6, 6:3.

Этчеверри (Аргентина) – Котов (Россия, Q) – 6:2, 6:2.

Сонего (Италия) – Тим (Австрия, WC) – 7:6, 6:2.

Подробнее: Баррер (Франция) –– 6:4, 3:6, 6:3.Этчеверри (Аргентина) –– 6:2, 6:2.Сонего (Италия) – Тим (Австрия, WC) – 7:6, 6:2.

Неудача постигла первую ракетку России Дарью Касаткину (8) в стартовом матче турнира с бельгийкой Элисе Мертенс. После того, как россиянка отыгралась в стартовой партии с 0:3 и взяла её 6:4, во второй у неё начались проблемы со здоровьем. К Дарье выходил на корт врач – измерил давление, дал таблетку. Игру Касаткина продолжила, но спасти матч не смогла – 6:4, 2:6, 2:6.

Непросто пришлось в этот день и ещё одной сеяной – свежеиспечённой чемпионке Индиан-Уэллса Елене Рыбакиной из Казахстана, которая сражалась с россиянкой Анной Калинской. Первый сет получился очень упорным. Анна повела сразу с брейком – 2:0, и удерживала это преимущество почти до самого конца. Но при счёте 5:4 подать на партию она не смогла – Рыбакина прибавила, сделала два брейка подряд и вырвала победу в первом сете. Во втором сете уже Елена повела с брейком – 4:1, но россиянка не сдалась и взяла пять геймов подряд – 4:6. Матч перешёл в решающий третий сет, где у каждой теннисистки были шансы, но первой взяла чужую подачу Рыбакина – 4:2. Тут же последовал обратный брейк – 4:3, но Елене преимущество восстановила – 5:3 и подала на матч – 7:5, 4:6, 6:3 за 2 часа 16 минут.

Так Рыбакина потеряла сет, но продолжила победную серию, начатую в Индиан-Уэллсе. Дальше ей играть с испанкой Паулой Бадосой (21). Больше заметных проблем у сеяных в этот день не было. Все они дружно шагнули в 3-й круг, включая россиянок Людмилу Самсонову (12) и Анастасию Потапова (27), белоруску Викторию Азаренко (14), Елену Остапенко (24) из Латвии и американок Джессику Пегулу (3) и Кори Гауфф (6).

Женщины. 2-й круг

Мертенс (Бельгия) – Касаткина (Россия, 8) – 4:6, 6:2, 6:2.

Пегула (США, 3) – Себов (Канада, Q) – 6:3, 6:1.

Самсонова (Россия, 12) – Голубич (Швейцария, Q) – 6:1, 6:1.

Остапенко (Латвия, 24) – Бьёрклунд (Швеция, Q) – 6:3, 6:4.

Потапова (Россия, 27) – Костюк (Украина) – 6:1, 6:3.

Гауфф (США, 6) – Марино (Канада) – 6:4, 6:3.

Линетт (Польша, 20) – Родина (Россия, SR) – 6:3, 6:4.

Азаренко (Беларусь, 14) – Джорджи (Италия) – 6:3, 6:1.

Рыбакина (Казахстан, 10) – Калинская (Россия) – 7:5, 4:6, 6:3.

Подробнее: Мертенс (Бельгия) –– 4:6, 6:2, 6:2.Пегула (США, 3) – Себов (Канада, Q) – 6:3, 6:1.– Голубич (Швейцария, Q) – 6:1, 6:1.Остапенко (Латвия, 24) – Бьёрклунд (Швеция, Q) – 6:3, 6:4.– Костюк (Украина) – 6:1, 6:3.Гауфф (США, 6) – Марино (Канада) – 6:4, 6:3.Линетт (Польша, 20) –– 6:3, 6:4.Азаренко (Беларусь, 14) – Джорджи (Италия) – 6:3, 6:1.Рыбакина (Казахстан, 10) –– 7:5, 4:6, 6:3.

Расписание 4-го дня. Интересные матчи пятницы, 24 марта

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени в верхней половине мужской сетки в борьбу вступят сеяные. В их числе россиянин Андрей Рублёв (6), действующий чемпион Майами, недавний победитель Индиан-Уэллса и первая ракетка мира Карлос Алькарас, датчанин Хольгер Руне (7), норвежец Каспер Рууд (3), итальянец Янник Синнер (10), американец Тейлор Фритц (9) и другие.

Мужчины. 2-й круг

18:00 мск. Вулф (США) – Рублёв (Россия, 6)

19:30. Синнер (Италия, 10) – Джере (Сербия)

20:30. Фритц (США, 9) – Нава (США, WC)

22:00. Алькарас (Испания, 1) – Багнис (Аргентина)

0:00. Фучович (Венгрия) – Руне (Дания, 7)

2:00. Рууд (Норвегия, 3) – Ивашко (Беларусь)

3:30. Дэниэл (Япония, WC) – Зверев (Германия, 13)

Подробнее: 18:00 мск. Вулф (США) –19:30. Синнер (Италия, 10) – Джере (Сербия)20:30. Фритц (США, 9) – Нава (США, WC)22:00. Алькарас (Испания, 1) – Багнис (Аргентина)0:00. Фучович (Венгрия) – Руне (Дания, 7)2:00. Рууд (Норвегия, 3) – Ивашко (Беларусь)3:30. Дэниэл (Япония, WC) – Зверев (Германия, 13)

У женщин должны завершиться поединки второго круга. В нижней половине сетки в борьбу вступят сеяные теннисистки, включая Марию Саккари (7), Онс Жабер (4), Каролин Гарсию (5), Белинду Бенчич (9), белоруску Арину Соболенко (2), россиянок Веронику Кудерметову (11) и Екатерину Александрову (18).

Женщины. 2-й круг

18:00. Александрова (Россия, 18) – Таунсенд (США, SR)

19:00. Саккари (Греция, 7) – Андрееску (Канада)

19:30. Крейчикова (Чехия, 16) – Саснович (Беларусь)

19:30. Грачёва (Россия, Q) – Жабер (Тунис, 4)

19:30. Вондроушова (Чехия, SR) – Кудерметова (Россия, 11)

19:30. Боузкова (Чехия, 31) – Блинкова (Россия)

21:00. Кенин (США, SR) – Калинина (Украина, 28)

22:30. Квитова (Чехия, 15) – Носкова (Чехия)

22:30. Гарсия (Франция, 5) – Кырстя (Румыния)

0:00. Чжан Шуай (Китай, 26) – Э.Андреева (Россия, WC)

0:00. Фернандес (Канада) – Бенчич (Швейцария, 9)

2:00. Роджерс (США) – Соболенко (Беларусь, 2)

Подробнее: 18:00.– Таунсенд (США, SR)19:00. Саккари (Греция, 7) – Андрееску (Канада)19:30. Крейчикова (Чехия, 16) – Саснович (Беларусь)19:30.– Жабер (Тунис, 4)19:30. Вондроушова (Чехия, SR) –19:30. Боузкова (Чехия, 31) –21:00. Кенин (США, SR) – Калинина (Украина, 28)22:30. Квитова (Чехия, 15) – Носкова (Чехия)22:30. Гарсия (Франция, 5) – Кырстя (Румыния)0:00. Чжан Шуай (Китай, 26) –0:00. Фернандес (Канада) – Бенчич (Швейцария, 9)2:00. Роджерс (США) – Соболенко (Беларусь, 2)

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».