У Рублёва есть бойз-бенд. Их клип собрал больше 100 тысяч просмотров

Андрей Рублёв — один из самых музыкальных парней тура: регулярно постит отрывки песен в соцсетях, ходит на концерты звёзд и даже сам как-то сочинял музыку и играл в бойз-бенде. Палитра его предпочтений очень разнообразна, он меломан: слушает и поп, и рок, и метал — с детства качает самый разный бит.

От Джастина Бибера до Helloween

Теннисный тур и постоянные поездки по миру помогают Рублёву следить за кумирами. Любимыми он называет Helloween, Ронни Джеймс Дио, Iron Maiden, а ещё Джастина Бибера и Гарри Стайлза. На US Open – 2022 теннисист признавался, что даже дважды ходил на концерт популярного экс-солиста уже распавшейся группы One Direction. Двухнедельное турне седьмой ракетки мира совпало с мировым туром Стайлза. Он был там в понедельник, во время квалификационной недели, и в пятницу. А между — посетил Twenty One Pilots.

«Мне очень нравится его шоу. Кроме того, нам очень помогли с билетами. Они были на действительно хорошие места. Я люблю музыку, так что получил удовольствие. У меня были хорошие места, я ходил туда один. Просто чтобы приятно провести время», — сказал Рублёв после выхода в 1/8 финала.

Андрей Рублёв с группой Iron Maiden Фото: Из личного архива Рублёва

Открытость к любой музыке помогает ему каждый турнир экспериментировать с абсолютно разными жанрами и часто менять исполнителей. Например, во время победного Белграда-2022 он ездил на корты и обратно под разные альбомы рэпера Eminem. В Майами и Монте-Карло — под Tokio Hotel. Чаще он слушает музыку в дороге, иначе она отвлекает. «Перед матчем никогда. Чтобы подготовиться ко встрече, я, наоборот, музыку не слушаю. Мне не нравится. Она как будто не туда настраивает».

Он даже попробовал и сам писать мелодии: во время карантина и ковидного «пузыря» в туре брал уроки игры на гитаре, а на предсезонке уже учился сочинять песни. «Пока я плох в этом, поэтому мне нужно ещё много над этим работать. Я стал больше погружаться в музыкальную среду, стал узнавать больше людей из этой индустрии», — говорил он журналистам The National.

Свой музыкальный клип — кавер на популярную группу

В качестве игрока первой десятки Андрея иногда узнают и музыкальные селебрити. Перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе с ним сфотографировалась обладательница «Грэмми» и рок-исполнительница Pink. Тогда она стала приглашённой звездой на Desert Smash — ежегодном благотворительном событии, где звёзды сцены и тенниса собирают деньги на добрые дела. Там сыграли Каспер Рууд, Григор Димитров, Виктория Азаренко, Донна Векич, Фрэнсис Тиафо и Марта Костюк. Певица настолько увлеклась теннисом, что камеры потом все две недели выхватывали её на трибунах центра.

Андрей Рублёв с Pink Фото: Из личного архива Рублёва

Ещё несколько дней спустя — снова свежее фото уже Рублёва и Даниила Медведева со звездой в Мехико. Сразу же после финала Индиан-Уэллса россияне прибыли на выставочный матч в Мексику. В вестибюле отеля они и встретили бывшего участника британского бэнда One Direction Луи Томлинсона. Любопытно, что именно на песню этой группы и был записан кавер. Флешбэки тут же отбросили фанатов тенниса в 2016-й.

«Это было так странно. Парень понятия не имел, кто мы такие. Я, по крайней мере, знал, кто он, а Даниил — нет. Даниил его не знает, парень его не знает, но выглядело, как будто он его фанат, потому что Даниил подошёл первым. Просто «привет – привет», быстро сфоткались. Когда мы приехали, увидели толпу перед отелем. Даниил говорит: «Почему здесь столько народу?». Затем мы заметили афишу с именем, и я сказал: «Расслабься, это не к нам».

Группа Summer Afternoon, в которую, кроме Андрея, входили ещё три парня: Иван Журавлёв и два брата-близнеца — Владислав и Вячеслав Наумкины. Они с детских лет играли в теннис на «Спартаке», а позже, по словам Рублёва, ребята стали теннисными тренерами и спаррингами. Дебютный кавер на песню Steal My Girl или «Украсть мою девушку» они записали на территории музея-заповедника «Архангельское» в Москве, ролик уже собрал 141 тысячу просмотров на YouTube. Кажется, песня о созависимой любви стала первой и последней в дискографии группы — ни одного клипа на канале с 2016-го так и не появлялось.

Андрей в одном из интервью объяснил музыкальный порыв: ему хотелось посмотреть, как это происходит на студии и как записывается песня. Участники согласились дать ему маленький кусочек текста. «Это был не проект. Я там больше случайно, из-за любопытства оказался. Было бы неважно: со мной или без меня. Просто было интересно, как записываются проекты на студии: вживую эти гитары и барабаны».

Уже на тысячнике в Майами о музыкальном прошлом россиянина узнали журналисты и предложили собрать новую версию бойз-бенд из игроков АТР.

«Карен Хачанов? Не выглядит как артист, скорее как актёр. Маттео Берреттини? Скорее как модель. Даниил? Без вариантов. Он может быть агентом группы. Томми Пол ещё… Кирьос? Он скорее рэпер, сольный исполнитель. Каспер? Да, тоже может быть. Рууд напоминает мне Найла из One Direction… А вы? А я не имею никакого отношения к этой группе», — шутил тогда Андрей.

Странно, что участники беседы обошли стороной Дениса Шаповалова, который имеет уже три рэп-трека. Последний — «Полуночная жизнь» — он анонсировал в 2021-м. Или Григора Димитрова, который вместе с Роджером Федерером и Томми Хаасом выпустил студийную версию чикагского хита Hard To Say I'm Sorry. Её они впервые исполнили в январе 2017-го во время Индиан-Уэллса.

Как же много музыкальных талантов в теннисном туре…