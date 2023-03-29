Медведев и Хачанов – в шаге от российского полуфинала! Расписание, расклады и сетки Майами

В ночь со вторника на среду по московскому времени на престижном соревновании в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн у мужчин полностью прошёл четвёртый круг, а у женщин начались четвертьфиналы. В программу дня основательно вмешался дождь, из-за которого даже пришлось забирать корт у парников и переносить туда одиночные матчи. Сразу четыре российских теннисиста сыграли в этот день. Но обо всё по порядку.

Итоги восьмого дня. 28 марта, вторник

Игровой день начался с неудачи Андрея Рублёва (шестой номер посева) в матче с Янником Синнером (10). Ранее теннисисты встречались четыре раза, и формально счёт был равный – 2-2. Но при этом итальянец выиграл два матча, а две победы Рублёву достались из-за снятия соперника по ходу поединка.

Матч в Майами превратился в одностороннее движение. Синнер уверенно брал свои подачи, а вся борьба была в геймах Андрея. В итоге Яннику хватило трёх брейков, чтобы за 1 час 12 минут оформить окончательную победу – 6:2, 6:4. Ну а Рублёв за весь матч так ни разу и не добрался до брейк-пойнтов.

Карен Хачанов (14) встречался со второй ракеткой турнира Стефаносом Циципасом. У россиянина был неприятный счёт личных встреч с греком до этого – 0-6. Но Карен не выглядел в матче растерянным, наоборот, больше внешне волновался Циципас. Первый сет прошёл абсолютно на равных. Теннисисты довольно чётко брали свои подачи и довели дело до тай-брейка, а там при счёте 5:4 в пользу россиянина всё решили две ошибки грека. Сначала он допустил двойную, а потом пошёл в атаку и промахнулся – 7:6 (7:4) за 55 минут. Во втором сете Карен повёл с брейком – 3:2, следом едва не сделал ещё один – 4:3, а вот к своей подаче так ни разу соперника не подпустил – 7:6, 6:4 за 1 час 34 минуты. Так Хачанов размочил счёт личных встреч в противостоянии с Циципасом. Кроме того, россиянин одержал первую победу над игроком топ-10 с августа 2019 года. С тех пор он проиграл 23 матча подряд теннисистам из десятки. Но когда-то и эта неприятная серия должна была прерваться.

Наименее именитый соперник достался третьему из российских теннисистов, выступавшему в этот день, – Даниилу Медведеву (4) – француз Кентен Алис. И хотя ранее теннисисты не встречались, волнений за положительный исход поединка не было. Главной проблемой было узнать, во сколько начнётся матч россиянина, стоявший изначально последним запуском на центральном корте. В итоге этот поединок начался уже за полночь по местному времени, и его перенесли на второй по значимости корт – Грэндстэнд, на котором Медведев за 1 час 11 минут без особых проблем разделался с соперником – 6:4, 6:2.

Также в этот день Карлос Алькарас (1) продолжил победную серию, начатую в Индиан-Уэллсе, справившись с американцем Томми Полом (16), а Тейлор Фритц (9) также в двух сетах переиграл датчанина Хольгера Руне (7). Алькарас и Фритц сыграют друг с другом в 1/4 финала в среду. В четверг же Хачанову играть с аргентинцем Франсиско Серундоло, а Медведеву – с американским квалифаером Кристофером Юбэнксом. Наши теннисисты уже в шаге от российского полуфинала в Майами.

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)



Синнер (Италия, 10) – Рублёв (Россия, 6) – 6:2, 6:4.

Фритц (США, 9) – Руне (Дания, 7) – 6:3, 6:4.

Руусувуори (Финляндия) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) – 4:6, 6:4, 7:5.

Хачанов (Россия, 14) – Циципас (Греция, 2) — 7:6, 6:4.

Алькарас (Испания, 1) – Пол (США, 16) — 6:4, 6:4.

Юбэнкс (США, Q) – Маннарино (Франция) – 7:6, 7:6.

Ф. Серундоло (Аргентина, 25) – Сонего (Италия) – 3:6, 6:3, 6:2.

Медведев (Россия, 4) – Алис (Франция) – 6:4, 6:2.

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В женском турнире в битву нервов превратилось противостояние россиянки Анастасии Потаповой (27) и третьей ракетки мира Джессики Пегулы. Девушки совсем недавно встречались в третьем круге Индиан-Уэллса – тогда россиянка упустила преимущество в один сет и в итоге проиграла. Нечто похожее получилось и сейчас. Анастасия выиграла первый сет – 6:4, во втором вела с брейком – 2:0, но упустила партию. В третьем сете Потапова отыгралась с 0:2, вышла вперёд с брейком – 4:2, дважды подавала на матч, но обе подачи отдала, упустив при этом двойной матчбол. А на тай-брейке увереннее действовала уже Пегула, которая и одержала волевую победу – 4:6, 6:3, 7:6 за 2 часа 38 минут.

В другом матче дня чемпионка Уимблдона-2022 и Индиан-Уэллса-2023 Елена Рыбакина, можно сказать, не заметила соперницу Мартину Тревизан, навесив ей во втором сете «баранку».

Женщины. 1/4 финала



Рыбакина (Казахстан, 10) – Тревизан (Италия, 25) – 6:3, 6:0.

Пегула (США, 3) – Потапова (Россия, 27) – 4:6, 6:3, 7:6.

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Расписание девятого дня. Интересные матчи среды, 29 марта

В ночь со среды на четверг по московскому времени у мужчин пройдут два четвертьфинала из верхней половины сетки. Матчей в одиночных сетках осталось так мало, что все они теперь умещаются на одном корте. Итальянец Янник Синнер (10), выбивший из сетки Андрея Рублёва, дальше сразится с финном Эмилем Руусувуори. Ну а победители Индиан-Уэллса двух последних лет – Карлос Алькарас (1) и Тейлор Фритц (9) – разыграют под утро вторую путёвку в полуфинал.

Мужчины. 1/4 финала



Не ранее 22:00 мск. Руусувуори (Финляндия) – Синнер (Италия, 10).

Не ранее 3:30. Алькарас (Испания, 1) – Фритц (США, 9).

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У женщин должны завершиться четвертьфиналы. В нижней половине белоруска Арина Соболенко (2) сразится с Сораной Кырстей из Румынии, а россиянка Екатерина Александрова (18) – с чешкой Петрой Квитовой (15). Петра ведёт в личных встречах – 1-0. Она одержала победу на Australian Open – 2020. А вот на матч того же года в Санкт-Петербурге Квитова не вышла, и Александрова прошла дальше по сетке.

Женщины. 1/4 финала



20:00. Кырстя (Румыния) – Соболенко (Беларусь, 2).

Не ранее 2:00. Александрова (Россия, 18) – Квитова (Чехия, 15).

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Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».