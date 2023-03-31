Россиян и белорусов пустят на Уимблдон! Но какой обязательный документ им надо подписать?

В 2022-м Уимблдон стал единственным «Шлемом», где боссы запретили выступать российским и белорусским спортсменам. 31 марта 2023 года они изменили решение. Хотя намерения, которые официальные представители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета огласили сегодня, были сформированы ещё в декабре. Сегодня же это стало официальной силой.

Руководство LTA по-прежнему считает, что изначально ими был выбран правильный курс действий. Но организация просто не могла позволить так рисковать и дальше: WTA и ATP туры сразу заявили, что против любой дискриминации и оштрафовали LTA и AELTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета) на общую сумму более чем в $ 2 млн, лишили турнира очков. А также пригрозили британцам исключить LTA из ATP и WTA в случае повторного бана россиян и белорусов — под вопросом была бы судьба не только Уимблдона, но и турниров в Квинсе, Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме. Никто не хотел прекращения членства.

«Воздействие ощущают миллионы болельщиков, которые следят за спортом, простые игроки, а также тренеры и персонал того же стадиона, которые полагаются на события для привлечения новых игроков, и, конечно же, профессиональные британские игроки».

Даниил Медведев Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Теперь российские и белорусские игроки, а также персонал турниров из этих стран смогут в 2023 году приехать как на Уимблдон, так и на все турниры под эгидой LTA. Но каждый должен будет подписать декларацию о нейтралитете, что соответствует указаниям правительства Великобритании. Заявление будет действовать на всех мероприятиях с начала травяного сезона в лондонском Сурбитоне 4 июня. Правда, из-за «проработки тайминга и сложности вопроса», как заявил спортивный журналист The i Paper Джеймс Грей, россияне и белорусы ещё останутся забаненными на турниры ITF 25k, которые пройдут в Ноттингеме в конце апреля.

Предполагается, что декларация, которую попросят подписать игроков, будет состоять из трёх ключевых пунктов. Об этом рассказал генеральный директор Уимблдона Салли Болтон журналистам по видеосвязи: 1) игроки соглашаются не представлять Россию и Беларусь, то есть выступать в нейтральном статусе; 2) спортсмены должны доказать, что не получают финансирование из России, включая спонсорство от компаний, управляемых или контролируемых государствами; 3) игроки не будут ни в какой форме выражать поддержку государственному режиму. Также на турнирах запретят любые флаги и символы в поддержку России и Беларуси.

«Для меня ожидаемо, что российских теннисистов допустят на Уимблдон. У меня не было ни малейших сомнений, что так и будет», — сказал бывший российский теннисист Евгений Кафельников в интервью «Чемпионату».

«Новость о допуске на Уимблдон-то хорошая, но есть одно «но». Организаторы же хотят, чтобы что-то подписали. Я считаю, что уже подписано всё, что можно. В правилах ATP и WTA всё написано, включая правила матча, поведение игрока и даже интервью: что игрок может говорить, а что — нет. Больше игроки вообще не должны ничего подписывать.

Сейчас потребуют подписать один документ, потом — другой. Эта эпопея началась ещё в прошлом году. Перед каждым сезоном и так подписываются договоры между ATP и турнирами — всё делается заранее. Сейчас все эти декларации уже не совсем вовремя. Всё подписано. Для меня всё просто: вы либо допускаете игроков, которые за полтора года ничего отрицательного в политическом смысле не говорят, либо нет. Вот это «но» — уже совсем другая история», — сказал Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

Арина Соболенко Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Изменилась и риторика правительства Великобритании: от жёсткого «нет» в отношении россиян и белорусов на местных кортах до «могут соревноваться при условии». Министр культуры Люси Фрейзер продолжает заявлять, что российские и белорусские спортсмены, представляющие свою страну, не должны допускаться к внутренним и международным соревнованиям. Тем не менее она поддерживает Уимблдон, добиваясь нейтралитета «самофинансируемых» спортсменов.

«Индивидуальные, самофинансируемые российские и белорусские спортсмены могут соревноваться в Великобритании при условии соблюдения наших рекомендаций по нейтралитету. Поэтому мы поддерживаем подход Всеанглийского клуба лаун-тенниса и Ассоциации лаун-тенниса на основе этих рекомендаций», — заявила министр.

Теперь дело за российскими и белорусскими игроками: многие из них, кстати, в течение этого года уже заявляли о желании выступать на самом старинном и престижном теннисном турнире. Так что, возможно, никакая декларация этому и не помешает.