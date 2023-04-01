Медведев сразится за главный приз «Мастерса» в Майами с Синнером! Расписание и сетки

На престижном соревновании в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн в ночь с пятницы на субботу по московскому времени определились все финалисты – как у мужчин, так и у женщин. Среди них оказался и россиянин. Но обо всё по порядку.

Итоги 11-го дня. 31 марта, пятница

Украшением дня стало российское дерби в рамках полуфинала Майами. На центральном корте сражались Даниил Медведев (4-й номер посева) и Карен Хачанов (14). Ранее теннисисты встречались 4 раза, и счёт был 3-1 в пользу Даниила. В том числе он выиграл их недавний поединок в рамках Аделаиды-2023. Матч в Майами получился напряжённым и затяжным. Первым брейка добился Медведев – в 8-м гейме – 5:3, но упустил сетбол и не смог подать на сет – 5:4. Дело дошло до тай-брейка, где удачливее был Медведев. Старт второго сета остался за Хачановым – 3:0, и это преимущество он сохранил до конца партии – 6:3. А вот в заключительном сете Даниил смог прибавить – быстро повёл с брейком – 3:1 и довёл дело до победы – 7:6, 3:6, 6:3 за 2 часа 19 минут. Так Медведев впервые в карьере пробился в финал «Мастерса» в Майами.

Соперник россиянина по финалу определялся в противостоянии итальянца Янника Синнера и 1-й ракетки мира Карлоса Алькараса. Теннисисты две недели назад встречались на той же полуфинальной стадии «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и тогда успех праздновал испанец. Сейчас сражение получилось не менее напряжённым. Теннисисты радовали зрителей затяжными и красивыми розыгрышами. Янник первым добился брейка, повёл 4:1, но преимущество не удержал – 4:4. В концовке партии уже Карлос взял чужую подачу – 6:5, но не смог подать на партию, потеряв сетбол – 6:6. На тай-брейке же удачливее отыграл испанец – 7:6 (7:4).

В начале второго сета Синнер снова ушёл в отрыв – 2:0, но испанец его тут же настиг – 2:2. Тяжёлым получился 8-й гем, в котором итальянец сумел отыграться с двух брейк-пойнтов – 4:4, а потом неожиданно сделал брейк под ноль и подал на партию – 6:4. Матч перешёл в третий сет, на который больше сил осталось у Синнера – 6:7, 6:4, 6:2 за 3 часа 3 минуты. Волевая победа итальянца.

Таким образом, в Майами не получится повторения финала Индиан-Уэллса. В решающем матче во Флориде сойдутся Даниил Медведев и Янник Синнер. Отметим, что в истории их противостояния у россиянина очень комфортный счёт личных встреч – 5-0. Причём последнюю победу Даниил праздновал в финале Роттедардама-2023. Поскольку Алькарас не смог защитить в Майами прошлогодний титул – он теперь потеряет звание 1-й ракетки мира. В понедельник на вершину снова вернётся Новак Джокович. Кроме того, Медведев выйдет на 1-е место в Чемпионской гонке ATP.

Мужчины. 1/2 финала

Медведев (Россия, 4) – Хачанов (Россия, 14) – 7:6, 3:6, 6:3.

Синнер (Италия, 10) – Алькарас (Испания, 1) – 6:7, 6:4, 6:2.

Подробнее: – 7:6, 3:6, 6:3.Синнер (Италия, 10) – Алькарас (Испания, 1) – 6:7, 6:4, 6:2.

В женском турнире был сыгран последний полуфинал. На корте сражали чешка Петра Квитова (15) и румынка Сорана Кырстя, которая уже наделал тут немало шума, выбив из сетки двух теннисисток топ-5 посева – француженку Каролин Гарсию (5) и белоруску Арину Соболенко (2). В первом сете Кырстя повела с брейком – 4:2, но при 5:3 не подала на сет – 5:4. А чешка продолжала брать гейм за геймом и не позволила даже дойти делу до тай-брейка – 7:5. Во втором сете уже Петра сразу повела с брейком 2:0 и удержала преимущество до конца – 7:5, 6:4 за 1 час 43 минуты борьбы.

Так Петра Квитова вышла в свой 13-й финал серии WTA-1000, а всего 41-й за карьеру. В борьбе за титул ей будет противостоять чемпионка Индиан-Уэллса Елена Рыбакина.

Женщины. 1/2 финала

Квитова (Чехия, 15) – Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:4.

Подробнее: Квитова (Чехия, 15) – Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:4.

Расписание 12-го дня. Матчи субботы, 1 апреля

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени у мужчин впервые за турнир будет выходной — мужской финал одиночного разряда состоится в воскресенье. А женщины проведут решающий матч во вторник — этот поединок начнётся после завершения мужского парного финала, но не ранее 22:00 по московскому времени. В решающий матч пробились чемпионка Уимблдона-2022 и недавнего Индиан-Уэллса Елена Рыбакина и двукратная победительница Уимблдона (2011, 2014) Петра Квитова. У Рыбакиной серия побед, учитывая снятие с 3-го круга Дубая, достигла 13 матчей. Удастся ли ей собрать так называемый «Солнечный дубль»? Ранее теннисистки встречались дважды и обменялись победами. Рыбакина оказалась сильнее в Остраве-2022, а Петра отыгралась в Аделаиде-2023.

Женщины. Финал

Не ранее 22:00 мск. Рыбакина (Казахстан, 10) – Квитова (Чехия, 15)

Подробнее: Не ранее 22:00 мск. Рыбакина (Казахстан, 10) – Квитова (Чехия, 15)

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».