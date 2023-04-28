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Рублёв, Касаткина, Хачанов, Потапова: онлайн-трансляция «Мастерса»-2023 в Мадриде, результаты, сетка, где смотреть

Павлюченкова vs Касаткина! Битва подруг за место в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде. LIVE!
Даниил Сальников
Рублёв, Касаткина, Хачанов, Потапова: онлайн
Аудио-версия:
Комментарии
Турнир набирает обороты! Нас ждёт российское дерби и сражение Калинской с чемпионкой Уимблдона. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В пятницу должны вступить в борьбу сеяные теннисисты в верхней части мужской сетки, в том числе Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (10). Также должны завершиться матчи второго круга у женщин. В этот день сыграют шесть россиянок из восьми, оставшихся в сетке – Анастасия Потапова (21), Вероника Кудерметова (12), Екатерина Александрова (16), Анна Калинская, Дарья Касаткина (8) и Анастасия Павлюченкова (SR). Причём две последние сразятся между собой в битве двух подруг по сборной. Кроме того, Калинской предстоит нелёгкое испытание в сражении с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
WTA-1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 14:00 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		3  
6 		2  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 14:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Касаткина и Павлюченкова начали
Live Даниил Сальников

Неожиданный пока результат в матче Рууд — Арнальди. Норвежец неожиданно проиграл 1-й сет — 3:6, и во втором уступает — 1:3.

13:03 Даниил Сальников

Закончилась первая партия и в российском дерби Касаткина — Павлюченкова. Дарья повела — 1:0 по сетам. Первую партию она выиграла у Анастасии — 6:4.

13:02 Даниил Сальников

Выиграла 1-й сет Вероника Кудерметова у своей соперницы Нурии Парризас-Диас — 6:3.

12:25 Даниил Сальников

Стартовал и ещё один матч с участием россиянки. Вероника Кудерметова сражается с испанкой Парризас-Диас. Следить за его ходом можно в нашем онлайн-табло.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3  
3 		4  
         
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
12:17 Даниил Сальников

Касаткина и Павлюченкова начали

Уже началось российское дерби — Павлюченкова — Касаткина. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		3  
6 		2  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
12:14 Даниил Сальников

У женщин сегодня ещё более насыщенная программа. Следим вот за такими поединками.

Женщины. Второй круг
12:00. Кудерметова (Россия, 12) – Парризас-Диас (Испания, Q)
12:00. Павлюченкова (Россия, SR)Касаткина (Россия, 8)
14:00. Калинская (Россия) – Рыбакина (Казахстан, 7)
15:00. Корне (Франция) – Александрова (Россия, 16)
15:30. Паркс (США) – Азаренко (Беларусь, 15)
16:30. Тайхман (Швейцария) – Цуренко (Украина, Q)
16:30. Кристиан (Румыния, SR) – Потапова (Россия, 21)
17:00. Пегула (США, 3) – Фрех (Польша, Q)
18:00. Саснович (Беларусь) – Боузкова (Чехия, 29)
21:00. Свёнтек (Польша, 1) – Грабнер (Австрия, LL)
12:13 Даниил Сальников

Вот как выглядит расписание самых интересных матчей дня у мужчин:

Мужчины. Второй круг
12:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Арнальди (Италия, Q)
14:00. Вавринка (Швейцария) – Рублёв (Россия, 5)
15:00. Хачанов (Россия, 10) – Монтейро (Бразилия)
17:00. Алькарас (Испания, 1) – Руусувуори (Финляндия)
18:30. Бублик (Казахстан) – Руне (Дания, 6)
12:08 Даниил Сальников

О том, как завершились поединки четверга и какие ожидаются матчи сегодня — читай те в нашем материале.

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