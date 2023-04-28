Турнир набирает обороты! Нас ждёт российское дерби и сражение Калинской с чемпионкой Уимблдона. Все подробности – в трансляции.

Павлюченкова vs Касаткина! Битва подруг за место в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В пятницу должны вступить в борьбу сеяные теннисисты в верхней части мужской сетки, в том числе Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (10). Также должны завершиться матчи второго круга у женщин. В этот день сыграют шесть россиянок из восьми, оставшихся в сетке – Анастасия Потапова (21), Вероника Кудерметова (12), Екатерина Александрова (16), Анна Калинская, Дарья Касаткина (8) и Анастасия Павлюченкова (SR). Причём две последние сразятся между собой в битве двух подруг по сборной. Кроме того, Калинской предстоит нелёгкое испытание в сражении с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Следите за ходом дня в нашем онлайне!