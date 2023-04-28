Павлюченкова vs Касаткина! Битва подруг за место в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В пятницу должны вступить в борьбу сеяные теннисисты в верхней части мужской сетки, в том числе Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (10). Также должны завершиться матчи второго круга у женщин. В этот день сыграют шесть россиянок из восьми, оставшихся в сетке – Анастасия Потапова (21), Вероника Кудерметова (12), Екатерина Александрова (16), Анна Калинская, Дарья Касаткина (8) и Анастасия Павлюченкова (SR). Причём две последние сразятся между собой в битве двух подруг по сборной. Кроме того, Калинской предстоит нелёгкое испытание в сражении с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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Неожиданный пока результат в матче Рууд — Арнальди. Норвежец неожиданно проиграл 1-й сет — 3:6, и во втором уступает — 1:3.
Закончилась первая партия и в российском дерби Касаткина — Павлюченкова. Дарья повела — 1:0 по сетам. Первую партию она выиграла у Анастасии — 6:4.
Выиграла 1-й сет Вероника Кудерметова у своей соперницы Нурии Парризас-Диас — 6:3.
Стартовал и ещё один матч с участием россиянки. Вероника Кудерметова сражается с испанкой Парризас-Диас. Следить за его ходом можно в нашем онлайн-табло.
Касаткина и Павлюченкова начали
Уже началось российское дерби — Павлюченкова — Касаткина. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.
У женщин сегодня ещё более насыщенная программа. Следим вот за такими поединками.
12:00. Кудерметова (Россия, 12) – Парризас-Диас (Испания, Q)
12:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Касаткина (Россия, 8)
14:00. Калинская (Россия) – Рыбакина (Казахстан, 7)
15:00. Корне (Франция) – Александрова (Россия, 16)
15:30. Паркс (США) – Азаренко (Беларусь, 15)
16:30. Тайхман (Швейцария) – Цуренко (Украина, Q)
16:30. Кристиан (Румыния, SR) – Потапова (Россия, 21)
17:00. Пегула (США, 3) – Фрех (Польша, Q)
18:00. Саснович (Беларусь) – Боузкова (Чехия, 29)
21:00. Свёнтек (Польша, 1) – Грабнер (Австрия, LL)
Вот как выглядит расписание самых интересных матчей дня у мужчин:
12:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Арнальди (Италия, Q)
14:00. Вавринка (Швейцария) – Рублёв (Россия, 5)
15:00. Хачанов (Россия, 10) – Монтейро (Бразилия)
17:00. Алькарас (Испания, 1) – Руусувуори (Финляндия)
18:30. Бублик (Казахстан) – Руне (Дания, 6)
О том, как завершились поединки четверга и какие ожидаются матчи сегодня — читай те в нашем материале.
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