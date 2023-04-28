Рублёв победил чемпиона ТБШ Вавринку! Россиянин уже в третьем круге Мадрида

В пятницу, 28 апреля, на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) начались матчи второго круга. В одной из наиболее интересных встреч сошлись российский теннисист Андрей Рублёв, получивший пятый номер посева, и швейцарец Стэн Вавринка. Для Рублёва это была первая игра на турнире, а его соперник в первом круге в непростом матче сломил сопротивление американца Максима Кресси — 6:7, 6:3, 7:6.

Кто такой Вавринка, в принципе, напоминать особо не надо. Швейцарец — трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», и этим всё сказано. Стэн, которому в марте исполнилось 38 лет, дебютировал в профессиональном туре ещё в 2002 году — для сравнения, Рублёв тогда был дошкольником. Конечно, лучшие годы швейцарского ветерана уже позади. Последние годы яркой карьеры Вавринки основательно подпортили травмы, и он уже давно не может похвастаться громкими успехами. Так, последний выход Стэна в финал турнира ATP датирован 2019 годом (Антверпен), а последний титул он и вовсе завоевал в мае 2017 года, обыграв Мишу Зверева в финале турнира в Женеве. Но заканчивать карьеру спортсмен, занимающий 84-е место в мировом рейтинге, не думает.

Рублёв, шестая ракетка мира, сейчас на виду. В середине месяца россиянин впервые выиграл турнир серии «Мастерс», завоевав титул в Монте-Карло, а в конце минувшей недели дошёл до финала турнира в Баня-Луке. Андрею настолько нравится играть на грунте, что только на этом покрытии, по его словам, и бывает настоящий теннис. «В настоящий теннис играют на грунте, потому что на этом покрытии спортсмену необходимо непрерывно думать, быть готовым к долгим и напряжённым матчам, иметь высокую физическую и ментальную выносливость. На харде или траве всё более импровизированно, потому что времени на размышления почти нет», — приводит слова Рублёва Tennis World USA.

Что говорили перед матчем

Вавринка понимал, что его ожидает непростая игра. «Этот матч будет отличаться от встречи с Кресси. Второй круг впереди, один матч за спиной у меня уже есть. Думаю, что смогу хорошо выступить, я уже несколько раз играл с Андреем. Он в отличной форме, это будет тяжёлая битва и большой вызов для меня. Вот почему я продолжаю играть с лучшими теннисистами и пытаться их обыграть», — приводит слова швейцарца ATP Tour.

А олимпийская чемпионка 2020 года в парном разряде Елена Веснина предрекла тяжёлый матч Рублёву. «Конечно, Стэн только возвращается после травмы и не является игроком десятки. Но это очень сильный теннисист, умеющий здорово играть на грунте. Андрею придётся тяжело. Нужно будет оставить на корте всего себя», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Добавим, что до отчётного матча счёт личных встреч в официальных встречах был 2-1 в пользу Вавринки. Швейцарец побеждал Рублёва в Ченнае-2016 и на «Мастерсе» в Париже в 2020-м, а тот выиграл в Цинциннати-2019. А ещё в начале декабря прошлого года соперники встретились на выставочном турнире в Эр-Рияде, где Стэн взял верх в решающей партии, игравшейся в формате чемпионского тай-брейка, то есть до десяти очков.

В начале первого сета теннисисты уверенно держали свою подачу, а в четвёртом гейме Вавринка предпринял попытку сделать брейк, но Рублёв отыграл все три брейк-пойнта. После этого ситуация вновь на какое-то время стабилизировалась, а в девятом гейме первый брейк-пойнт заполучил уже россиянин, но тоже упустил его. А вот в 11-м гейме Андрей всё-таки добился своего, реализовав первый же брейк-пойнт. После этого он подал на сет — 7:5.

Во второй партии Вавринка сперва под ноль взял свою подачу, а затем и чужую, с первой попытки использовав брейк-пойнт. Такое развитие событий изрядно озадачило Рублёва, который не сдержался и выругался. Как это иногда бывает с Андреем в последнее время, выброс эмоций помог ему. Россиянин взял следующие пять геймов, не давая особых шансов сопернику ни на подаче, ни на приёме. А вот в восьмом гейме Андрей не смог подать на матч — Вавринка отыграл один брейк и сократил отставание, 3:5. Затем Стэн взял гейм на подаче, и после этого Рублёв получил вторую возможность подать на матч. Здесь он уже не подкачал и под ноль забрал гейм, а с ним сет и матч — 7:5, 6:4. Отметим, что Рублёв оказался лучше Вавринки по ключевым показателям: по виннерсам он превзошёл соперника 28:23 и допустил всего три невынужденные ошибки против восьми у оппонента.

Так Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Из последних десяти матчей россиянин выиграл девять. Следующим соперником Андрея станет представитель Японии Йосихито Нисиока (28), который в своём матче второго круга одержал волевую победу над словаком Алексом Молчаном. Также сегодня свою встречу второго раунда проведёт Карен Хачанов, который выйдет на корт с Тьяго Монтейро из Бразилии. За всеми событиями следите на «Чемпионате».