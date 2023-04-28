Медведев вместо Маррея получил другого соперника. Сетки, расписание и расклады Мадрида

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в четверг мужчины завершили первый круг, а женщины начали второй. Российские теннисисты показали в этот день 100-процентный результат, но обо всём по порядку.
Итоги третьего дня. 27 апреля, четверг
Невероятного успеха на «Мастерсе» в Мадриде добились российские теннисисты. Все три наших спортсмена, пробившиеся в основу из квалификации, — Сафиуллин, Шевченко и Карацев – победили в первом круге и прошли во второй. Причём для 22-летнего Александра Шевченко это был первый матч на уровне ATP-1000, который ещё и завершился успехом. Дальше Александру играть с чехом Иржи Легечкой (31). Роман Сафиуллин встретится с американцем Томми Полом (14). В соперники Аслану Карацеву достался Ботик ван де Зандсхулп (23), которому он проиграл буквально неделю назад во втором круге турнира в Мюнхене, а голландец затем добрался до финала. Стал известен и первый соперник лидера посева нижней половины сетки Даниила Медведева (2). Причём это не трёхкратный чемпион «Шлемов» Энди Маррей, а квалифаер из Италии Андреа Вавассори, с которым Даниил ранее не встречался.
Тим (Австрия, WC) – Эдмунд (Великобритания, SR) – 6:4, 6:1.
Сафиуллин (Россия, Q) – Джарри (Чили) – 6:2, 3:6, 6:3.
Шевченко (Россия, Q) – Вулф (США) – 6:4, 6:4.
Вавассори (Италия, Q) – Маррей (Великобритания) – 6:2, 7:6.
Карацев (Россия, Q) – Джере (Сербия) – 7:6, 7:5.
Подробнее:
У женщин в этот день сыграли две россиянки из нижней части сетки. Вторую победу подряд на своём дебютном «тысячнике» одержала 15-летняя Мирра Андреева – на сей раз она в двух сетах обыграла сеяную соперницу – бразильянку Хаддад-Майю (13). В следующем круге Андреева встретится с Магдой Линетт (17) из Польши.
Успешно стартовала на турнире и Людмила Самсонова (14), которая в двух сетах справилась с бельгийкой Заневской. Дальше россиянка встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (19). Что касается сеяных, то, помимо Хаддад-Майи (13), в четверг проиграли также Петра Квитова (10), Донна Векич (20), Марта Костюк (32) и Ангелина Калинина (30).
Саккари (Греция, 9) – Рус (Нидерланды, Q) – 6:4, 6:4.
Нимайер (Германия) – Квитова (Чехия, 10) – 7:6, 6:1.
М. Андреева (Россия, WC) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 7:6, 6:3.
Масарова (Испания, WC) – Векич (Хорватия, 20) – 6:1, 7:6.
Гауфф (США, 6) – Бурильо-Эскорихуэла (Испания, Q) – 6:4, 6:1.
Осорио-Серрано (Колумбия, WC) – Костюк (Украина, 32) – 3:6, 6:4, 6:3.
Остапенко (Латвия, 19) – Л. Фрухвиртова (Чехия) – 6:0, 6:3.
Самсонова (Россия, 14) – Заневская (Бельгия) – 6:2, 6:3.
Ахмед Шериф (Египет) – Калинина (Украина, 30) – 6:2, 7:6.
Гарсия (Франция, 5) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4.
Соболенко (Беларусь, 2) – Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:3.
Подробнее:
Расписание четвёртого дня. Интересные матчи пятницы, 28 апреля
В пятницу у мужчин должен начаться второй круг. В борьбу вступят сеяные теннисисты из верхней половины сетки. Среди них два россиянина – Андрей Рублёв (пятый номер посева) и Карен Хачанов (10). Андрею будет противостоять трёхкратный чемпион «Шлема» Стэн Вавринка, а Карену – бразилец Тьяго Монтейро. Также в этот день сыграют ещё три представителя топ-10: Каспер Рууд (3), Хольгер Руне (6) и действующий чемпион Мадрида – Карлос Алькарас (1).
12:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Арнальди (Италия, Q)
14:00. Вавринка (Швейцария) – Рублёв (Россия, 5)
15:00. Хачанов (Россия, 10) – Монтейро (Бразилия)
17:00. Алькарас (Испания, 1) – Руусувуори (Финляндия)
18:30. Бублик (Казахстан) – Руне (Дания, 6)
Подробнее:
У женщин должен завершиться второй круг. В борьбу вступают сеяные теннисистки из верхней половины сетки, которую возглавляет первая ракетка мира Ига Свёнтек. Состоится в этот день российское дерби – Анастасия Павлюченкова (SR) – Дарья Касаткина (8). Анна Калинская будет противостоять Елене Рыбакиной (7), представляющей Казахстан. Также сыграют свои стартовые матчи ещё три россиянки – Вероника Кудерметова (12), Екатерина Александрова (16) и Анастасия Потапова (21).
12:00. Кудерметова (Россия, 12) – Парризас-Диас (Испания, Q)
12:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Касаткина (Россия, 8)
14:00. Калинская (Россия) – Рыбакина (Казахстан, 7)
15:00. Корне (Франция) – Александрова (Россия, 16)
15:30. Паркс (США) – Азаренко (Беларусь, 15)
16:30. Тайхман (Швейцария) – Цуренко (Украина, Q)
16:30. Кристиан (Румыния, SR) – Потапова (Россия, 21)
17:00. Пегула (США, 3) – Фрех (Польша, Q)
18:00. Саснович (Беларусь) – Боузкова (Чехия, 29)
21:00. Свёнтек (Польша, 1) – Грабнер (Австрия, LL)
Подробнее:
Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
- 28 апреля 2023
-
01:00
- 27 апреля 2023
-
23:48
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
22:30
-
22:30
-
22:01
-
21:55
-
21:49
-
20:23
-
20:11
-
19:51
-
19:49
-
19:22
-
19:15
-
18:50
-
18:25
-
17:16
-
16:20
-
15:03
-
15:01
-
14:44
-
14:44
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:58
-
13:35
-
13:27
-
13:23
-
13:22
-
12:54
-
12:38
-
12:11