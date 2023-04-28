Медведев вместо Маррея получил другого соперника. Сетки, расписание и расклады Мадрида

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в четверг мужчины завершили первый круг, а женщины начали второй. Российские теннисисты показали в этот день 100-процентный результат, но обо всём по порядку.

Итоги третьего дня. 27 апреля, четверг

Невероятного успеха на «Мастерсе» в Мадриде добились российские теннисисты. Все три наших спортсмена, пробившиеся в основу из квалификации, — Сафиуллин, Шевченко и Карацев – победили в первом круге и прошли во второй. Причём для 22-летнего Александра Шевченко это был первый матч на уровне ATP-1000, который ещё и завершился успехом. Дальше Александру играть с чехом Иржи Легечкой (31). Роман Сафиуллин встретится с американцем Томми Полом (14). В соперники Аслану Карацеву достался Ботик ван де Зандсхулп (23), которому он проиграл буквально неделю назад во втором круге турнира в Мюнхене, а голландец затем добрался до финала. Стал известен и первый соперник лидера посева нижней половины сетки Даниила Медведева (2). Причём это не трёхкратный чемпион «Шлемов» Энди Маррей, а квалифаер из Италии Андреа Вавассори, с которым Даниил ранее не встречался.

Мужчины. Первый круг

Тим (Австрия, WC) – Эдмунд (Великобритания, SR) – 6:4, 6:1.

Сафиуллин (Россия, Q) – Джарри (Чили) – 6:2, 3:6, 6:3.

Шевченко (Россия, Q) – Вулф (США) – 6:4, 6:4.

Вавассори (Италия, Q) – Маррей (Великобритания) – 6:2, 7:6.

Карацев (Россия, Q) – Джере (Сербия) – 7:6, 7:5.

Подробнее: Тим (Австрия, WC) – Эдмунд (Великобритания, SR) – 6:4, 6:1.– Джарри (Чили) – 6:2, 3:6, 6:3.– Вулф (США) – 6:4, 6:4.Вавассори (Италия, Q) – Маррей (Великобритания) – 6:2, 7:6.– Джере (Сербия) – 7:6, 7:5.

У женщин в этот день сыграли две россиянки из нижней части сетки. Вторую победу подряд на своём дебютном «тысячнике» одержала 15-летняя Мирра Андреева – на сей раз она в двух сетах обыграла сеяную соперницу – бразильянку Хаддад-Майю (13). В следующем круге Андреева встретится с Магдой Линетт (17) из Польши.

Успешно стартовала на турнире и Людмила Самсонова (14), которая в двух сетах справилась с бельгийкой Заневской. Дальше россиянка встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (19). Что касается сеяных, то, помимо Хаддад-Майи (13), в четверг проиграли также Петра Квитова (10), Донна Векич (20), Марта Костюк (32) и Ангелина Калинина (30).

Женщины. Второй круг

Саккари (Греция, 9) – Рус (Нидерланды, Q) – 6:4, 6:4.

Нимайер (Германия) – Квитова (Чехия, 10) – 7:6, 6:1.

М. Андреева (Россия, WC) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 7:6, 6:3.

Масарова (Испания, WC) – Векич (Хорватия, 20) – 6:1, 7:6.

Гауфф (США, 6) – Бурильо-Эскорихуэла (Испания, Q) – 6:4, 6:1.

Осорио-Серрано (Колумбия, WC) – Костюк (Украина, 32) – 3:6, 6:4, 6:3.

Остапенко (Латвия, 19) – Л. Фрухвиртова (Чехия) – 6:0, 6:3.

Самсонова (Россия, 14) – Заневская (Бельгия) – 6:2, 6:3.

Ахмед Шериф (Египет) – Калинина (Украина, 30) – 6:2, 7:6.

Гарсия (Франция, 5) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4.

Соболенко (Беларусь, 2) – Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:3.

Подробнее: Саккари (Греция, 9) – Рус (Нидерланды, Q) – 6:4, 6:4.Нимайер (Германия) – Квитова (Чехия, 10) – 7:6, 6:1.– Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 7:6, 6:3.Масарова (Испания, WC) – Векич (Хорватия, 20) – 6:1, 7:6.Гауфф (США, 6) – Бурильо-Эскорихуэла (Испания, Q) – 6:4, 6:1.Осорио-Серрано (Колумбия, WC) – Костюк (Украина, 32) – 3:6, 6:4, 6:3.Остапенко (Латвия, 19) – Л. Фрухвиртова (Чехия) – 6:0, 6:3.– Заневская (Бельгия) – 6:2, 6:3.Ахмед Шериф (Египет) – Калинина (Украина, 30) – 6:2, 7:6.Гарсия (Франция, 5) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4.Соболенко (Беларусь, 2) – Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:3.

Расписание четвёртого дня. Интересные матчи пятницы, 28 апреля

В пятницу у мужчин должен начаться второй круг. В борьбу вступят сеяные теннисисты из верхней половины сетки. Среди них два россиянина – Андрей Рублёв (пятый номер посева) и Карен Хачанов (10). Андрею будет противостоять трёхкратный чемпион «Шлема» Стэн Вавринка, а Карену – бразилец Тьяго Монтейро. Также в этот день сыграют ещё три представителя топ-10: Каспер Рууд (3), Хольгер Руне (6) и действующий чемпион Мадрида – Карлос Алькарас (1).

Мужчины. Второй круг

12:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Арнальди (Италия, Q)

14:00. Вавринка (Швейцария) – Рублёв (Россия, 5)

15:00. Хачанов (Россия, 10) – Монтейро (Бразилия)

17:00. Алькарас (Испания, 1) – Руусувуори (Финляндия)

18:30. Бублик (Казахстан) – Руне (Дания, 6)

Подробнее: 12:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Арнальди (Италия, Q)14:00. Вавринка (Швейцария) –15:00.– Монтейро (Бразилия)17:00. Алькарас (Испания, 1) – Руусувуори (Финляндия)18:30. Бублик (Казахстан) – Руне (Дания, 6)

У женщин должен завершиться второй круг. В борьбу вступают сеяные теннисистки из верхней половины сетки, которую возглавляет первая ракетка мира Ига Свёнтек. Состоится в этот день российское дерби – Анастасия Павлюченкова (SR) – Дарья Касаткина (8). Анна Калинская будет противостоять Елене Рыбакиной (7), представляющей Казахстан. Также сыграют свои стартовые матчи ещё три россиянки – Вероника Кудерметова (12), Екатерина Александрова (16) и Анастасия Потапова (21).

Женщины. Второй круг

12:00. Кудерметова (Россия, 12) – Парризас-Диас (Испания, Q)

12:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Касаткина (Россия, 8)

14:00. Калинская (Россия) – Рыбакина (Казахстан, 7)

15:00. Корне (Франция) – Александрова (Россия, 16)

15:30. Паркс (США) – Азаренко (Беларусь, 15)

16:30. Тайхман (Швейцария) – Цуренко (Украина, Q)

16:30. Кристиан (Румыния, SR) – Потапова (Россия, 21)

17:00. Пегула (США, 3) – Фрех (Польша, Q)

18:00. Саснович (Беларусь) – Боузкова (Чехия, 29)

21:00. Свёнтек (Польша, 1) – Грабнер (Австрия, LL)

Подробнее: 12:00.– Парризас-Диас (Испания, Q)12:00.14:00.– Рыбакина (Казахстан, 7)15:00. Корне (Франция) –15:30. Паркс (США) – Азаренко (Беларусь, 15)16:30. Тайхман (Швейцария) – Цуренко (Украина, Q)16:30. Кристиан (Румыния, SR) –17:00. Пегула (США, 3) – Фрех (Польша, Q)18:00. Саснович (Беларусь) – Боузкова (Чехия, 29)21:00. Свёнтек (Польша, 1) – Грабнер (Австрия, LL)

Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».