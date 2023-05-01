Остановит ли русскую чудо-девочку чемпионка Australian Open? Расписание и сетки Мадрида

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в воскресенье мужчины начали третий круг, а женщины его доиграли. Российские теннисисты продолжают громить всех соперников и продвигаться дальше по сеткам, но обо всём по порядку.
Итоги 6-го дня. 30 апреля, воскресенье
На ATP Masters 1000 в Мадриде в этот день встречались представители верхней половины сетки. Андрей Рублёв (5-й номер посева) в двух сетах справился с цепким японцем Йосихито Нисиокой (28). Сложнее пришлось Карену Хачанову (10) в матче с испанцем Роберто Баутиста-Агут (20). Теперь в 4-м круге россияне сразятся друг с другом.
Успешно преодолел очередной раунд действующий чемпион Карлос Алькарас (1), который выбил из сетки болгарина Григора Димитрова (26). А вот сражение Алехандро Давидович-Фокиной (29) с датчанином Хольгером Руне (6) завершилось уже после 1 часа ночи, и сильнее оказался испанец.
Хачанов (Россия, 10) – Баутиста-Агут (Испания, 20) – 7:5, 4:6, 6:3.
Рублёв (Россия, 5) – Нисиока (Япония, 28) – 6:2, 7:5.
Алькарас (Испания, 1) – Димитров (Болгария, 26) – 6:2, 7:5.
Давидович-Фокина (Испания, 29) – Руне (Дания, 6) – 7:6, 5:7, 7:6.
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У женщин в этот день напряжённым и затяжным получилось российское дерби, в котором Вероника Кудерметова в трёх сетах переупрямила Анастасию Потапову. Прошли дальше Дарья Касаткина (8) и Екатерина Александрова (16), а вот Анна Калинская сошла с дистанции, уступив в трёх партиях хорватке Петре Мартич (27). Дальше Касаткина сыграет с Кудерметовой, а Александрова с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
Касаткина (Россия, 8) – Цуренко (Украина) – 6:4, 6:2.
Кудерметова (Россия, 12) – Потапова (Россия, 21) – 7:6, 5:7, 6:3.
Пегула (США, 3) – Боузкова (Чехия, 29) – 6:4, 7:6.
Мартич (Хорватия, 27) – Калинская (Россия) – 6:3, 4:6, 6:3.
Свёнтек (Польша, 1) – Пера (США, 28) – 6:3, 6:2.
Александрова (Россия, 16) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) – 5:7, 6:4, 6:2.
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Расписание 7-го дня. Интересные матчи понедельника, 1 мая
В понедельник у мужчин должен завершиться третий круг. Сыграют представители нижней половины сетки во главе с россиянином Даниилом Медведевым (2), который сразится с соотечественником Александром Шевченко. Также за место в 4-м круге поспорят в своих парах Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.
12:00 мск. Шевченко (Россия, Q) – Медведев (Россия, 2)
13:30. де Минор (Австралия, 16) – Карацев (Россия, Q)
13:30. Качин (Аргентина) – Тиафо (США, 9)
15:00. Сафиуллин (Россия, Q) – Сапата-Миральес (Испания)
16:30. Фритц (США, 8) – Гарин (Чили)
21:00. Баэс (Аргентина, 25) – Циципас (Греция, 4)
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У женщин в этот день пройдут все 8 матчей 4-го круга в обеих половинах сеток. До этой стадии добрались 5 россиянок – Людмила Самсонова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина, причём две последние сразятся друг с другом в очередном российском дерби. Ну а юная Андреева в своём 4-м матче в карьере на уровне WTA-1000 померится силами со 2-й ракеткой мира и чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко.
12:00. Самсонова (Россия, 14) – Бегу (Румыния, 31)
14:00. М.Андреева (Россия, WC) – Соболенко (Беларусь, 2)
15:00. Кудерметова (Россия, 12) – Касаткина (Россия, 8)
17:00. Бадоса (Испания, 26) – Саккари (Греция, 9)
19:00. Пегула (США, 3) – Тревизан (Италия, 18)
22:30. Свёнтек (Польша, 1) – Александрова (Россия, 16)
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Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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