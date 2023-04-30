Рублёв и Хачанов вышли друг на друга в Мадриде! Соперник Карена устроил скандал

В воскресенье, 30 апреля, на грунтовом супертурнире в Мадриде у мужчин начались матчи третьего круга. Сегодня на корт выходили сразу два россиянина: Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Причём игру Хачанова (10), которому противостоял любимец местной публики Роберто Баутиста-Агут (20), поставили первым запуском на центральном корте. Карен и его соперник были сеяными и потому не играли в первом круге, а во втором провели успешные трёхсетовые поединки с бразильцем Тьяго Монтейро и французом Кентеном Алисом соответственно.

Баутиста-Агут — один из наиболее неудобных соперников для Хачанова. До отчётной встречи счёт в личном противостоянии был 6:2 в пользу испанца. С другой стороны, обе свои победы россиянин одержал как раз на харде. Так что назвать фаворита этого матча было довольно затруднительно. И ход игры полностью подтвердил предположения в отношении упорной борьбы на корте. В первом сете первый брейк удался Хачанову, который в шестом гейме с третьей попытки использовал брейк-пойнт — 4:2. В невероятно напряжённом восьмом гейме, по ходу которого «ровно» фиксировали шесть раз, россиянин упустил два сетбола на приёме; тем не менее счёт после этого всё равно оставался в его пользу — 5:3. Однако затем Карен не смог подать на сет, взяв лишь одно очко, после чего воодушевлённый соперник забрал свою подачу и сравнял счёт — 5:5. Несмотря на такое развитие событий, Хачанов не стал унывать. В 11-м гейме россиянин взял свою подачу, а в долгом 12-м со второй попытки реализовал сетбол на приёме — 7:5!

В первой партии, к слову, случился небольшой скандал. В одном из эпизодов линейный судья крикнул «аут» после подачи испанца. Однако повтор показал, что Баутиста-Агут попал в линию. Во время смены сторон Роберто предъявил Хачанову претензию из-за того, что он не поправил судью, хотя знал, что тот допустил ошибку.

Баутиста-Агут: Ты знал, что мяч попал в линию.

Хачанов: Судья сказал, что там аут. Проверяй. Роберт, я никогда не жульничал.

Во втором сете теннисисты поначалу уверенно держали подачу, хотя и не без нюансов. В первом гейме Хачанов спас брейк-пойнт, а в восьмом, наоборот, упустил тройной брейк-пойнт, а затем ещё один. В девятом гейме Баутиста-Агут добился-таки брейка, после чего не без проблем — Хачанов вновь упустил четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, — но подал на сет — 6:4.

В решающей партии соперники долго не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. А в восьмом гейме Хачанов в нужный момент сделал брейк, воспользовавшись первой же возможностью, и повёл 5:3. После этого россиянин подавал на матч. Карен блестяще справился с задачей, под ноль выиграв гейм, и одержал трудовую победу — 7:5, 4:6, 6:3. Соперники пожали друг другу руки, но испанец явно был зол на Хачанова, говоря ему, мол, то, что ты делаешь, «плохо».

В итоге теннисисты провели на корте почти три часа. При этом Хачанов значительно превзошёл оппонента как по эйсам (11:3), так и по виннерсам (47:21).

Также сегодня свой матч провёл и Рублёв (5), чью игру поставили вторым запуском на стадионе имени Аранчи Санчес, второй по значимости арене. В соперниках у него оказался 28-й номер посева японец Йосихито Нисиока. Напомним, во втором круге россиянин обыграл трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку (7:5, 6:4), а Нисиока одержал волевую победу над словаком Алексом Молчаном. Удивительно, но Андрей не мог похвастаться перевесом в личных встречах над Йосихито, который располагается гораздо ниже в мировой классификации (да и титулов ATP у японца всего два, тогда как у россиянина — 13). Все предыдущие встречи между ними прошли на харде, и всякий раз соперникам хватало двух сетов. Последний их очный матч был в полуфинале Вашингтона-2022, и тогда сильнее оказался Нисиока — 6:3, 6:4.

В этот раз, однако, Рублёв не позволил сопернику проявить лучшие качества. В первом гейме японец подал под ноль, однако следующие пять геймов остались за россиянином. При этом в шестом гейме Андрей ушёл с брейк-пойнта. В седьмом гейме Нисиока прервал неудачную для себя серию, однако затем Рублёв подал на сет, со второй попытки реализовав сетбол, — 6:2.

Во второй партии в первых десяти геймах не было ни одного брейка. При этом Рублёв в этот период упустил три брейк-пойнта, а вот его соперник даже не подбирался к ним. А в 11-м гейме россиянин взял чужую подачу, после чего подал на матч, со второй попытки использовав двойной матчбол, — 6:2, 7:5.

Вот так Хачанов и Рублёв выиграли свои матчи и вышли друг на друга в турнирной сетке. Завтра, 1 мая, в третьем круге выступят ещё четверо россиян, причём двое из них, а именно Даниил Медведев (2) и Александр Шевченко (Q), сыграют друг с другом. Аслан Карацев (Q) встретится с австралийцем Алексом де Минором (16), а Роман Сафиуллин (Q) — с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом. За всеми событиями следите на «Чемпионате».