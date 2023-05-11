«Ролан Гаррос» против отказа от лайнсменов. Но технологии в теннисе всё равно победят

Не так давно глава АТР Андреа Гауденци объявил, что с 2025 года ассоциация откажется от линейных арбитров на всех турнирах под эгидой ассоциации. Их заменят электронной системой Electronic Line Calling Live (ELC Live). «Традиции являются основой тенниса, и судьи на линии играли важную роль в игре на протяжении многих лет. Тем не менее мы обязаны принять инновации и новые технологии. Наш спорт заслуживает самой точной формы судейства, и мы рады будем её внедрить», – подчеркнул Гауденци.

Новая технология будет охватывать все линии корта для фиксации аутов во время матчей, что традиционно выполнялось судьями на линиях корта. Также система ELC Live обеспечит беспрецедентный уровень статистических данных для анализа различных характеристик игроков. Всё круто, но сложности могут возникнуть по причине проведения турниров на разных покрытиях. Если с хардом и травой нет особых проблем, то внедрение новых технологий на грунте проходит не столь гладко.

К ужасным условиям «Мастерса» в Мадриде добавились ошибки электронной системы

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде вызвал много нареканий к организаторам по части качества кортов. Турнир отметился большим количеством тай-брейков, что совершенно не присуще такому покрытию – мяч пулей отлетал от поверхности, и складывалось впечатление игры не на грунте, а на харде. В одном из поединков Тейлор Фритц исполнил эйс на второй подаче – мяч после его «кика» подлетел на 2,37 м, словно ударился о бетон. «Не корт, а дерьмо», – раскритиковал условия американец.

Владелец турнира в Мадриде румын Ион Цириак славится склонностью к инновациям: в 2012 году матчи «Мастерса» прошли на синем грунте, также он придумал использовать девушек-моделей в качестве болгёрлз. Похоже, в нынешнем сезоне для ускорения игры организаторы использовали более жёсткую подложку, что подтвердила первая ракетка мира Ига Свёнтек. «На тренировочном корте лежит цемент и немного грунта. На центральном корте подложка немного другая, но всё равно очень быстрая».

Ига Свёнтек в Мадриде была недовольна судейством Фото: Соцсети

Помимо непривычного покрытия, теннисисты столкнулись с ещё одним неприятным аспектом – несовершенством электронной системы определения попадания мяча в корт. Во втором круге «Мастерса» в Мадриде Свёнтек в двух сетах разбила Юлию Грабер (6:3, 6:2). В самом начале поединка австрийка исполнила красивый приём, пробив по диагонали. Судьи промолчали, но Свёнтек не согласилась, подошла к отметке от мяча и указала на неё главному арбитру.

Полька взяла челлендж, который рассмешил зрителей – используемая на грунте электронная система Real Bounce показала совсем другую отметку от мяча и попадание его в корт. «Парни, вы уверены?» – обратился с недоумённым видом судья по рации к коллегам. После некоторого замешательства на экран вывели картинку с другой отметкой, подтвердившей правоту Иги – мяч лёг в аут.

Ещё один казус приключился в третьем круге, только в мужской сетке. Во время матча между Чжан Чжичжэнем и Кэмероном Норри китаец послал мяч по высокой дуге под заднюю линию. Лайнсмен определил аут, но арбитр на вышке не поверил и отправился смотреть отметку от мяча. Он покрутился вокруг неё и после некоторых сомнений всё же зафиксировал, что мяч задел линию и очко необходимо переиграть. Странно, что Норри решил не использовать помощь Real Bounce, но в этой истории важно другое. На мадридском «Мастерсе» установлена система Hawk Eye, однако её используют только в телевизионных трансляциях. И в этот момент режиссёр прибег к её помощи – «Ястребиный глаз» показал, что мяч ушёл в аут!

Истерика Плишковой, фото отметки от мяча Стаховского, вопли Шаповалова

С определением отметки приземления мяча на грунте всегда случались недоразумения. Один из самых памятных случаев – ярость Сергея Стаховского на «Ролан Гаррос» – 2013 из-за фиксации аута после его удара. Украинец даже сфотографировал отметку от мяча и выложил в соцсети, за что был оштрафован на $ 2 тыс. За месяц до этого нечто похожее испытал вспыльчивый Виктор Троицки на римском «Мастерсе». «Не может быть. Там нет просвета! Вы просто не хотите признать свою ошибку!» – вопил серб после решения судьи в пользу соперника.

Каролина Плишкова Фото: Adam Pretty/Getty Images

Несправедливость может подкосить любого игрока, но чешка Барбора Крейчикова в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2021 каким-то образом справилась. Она добралась до матчбола в матче с Марии Саккари, когда судья определил попадание в линию после удара соперницы, хотя аут казался полуметровым. Ошибку подтвердил и Hawk Eye, но его увидели лишь телезрители – в Париже по-прежнему отказываются от применения электронных систем из-за желания сохранить традиции. Чешке всё же удалось дожать Саккари, выйти в финал и взять титул. Однако из-за отказа от технологий Барбора вполне могла получить вместо положительных эмоций страшную психологическую травму.

А вот у другой чешки, Каролины Плишковой, нервы не такие крепкие. Во втором круге римского «Мастерса»-2018 в матче с всё той же Саккари с ней случилась настоящая истерика. После того как судьи определили аут после удара Каролины, она вызвала на корт супервайзера, но тот проигнорировал претензии девушки. Плишкова проиграла встречу, после окончания которой что есть мочи несколько раз врезала ракеткой по судейской вышке.

Схожие чувства на «Ролан Гаррос» – 2020 испытал и Денис Шаповалов. Он подавал на матч в пятисетовой битве с Роберто Карбальес-Баэной, и при счёте 30-15 в его пользу судьи промолчали после удара соперника в аут (по мнению Дениса). Судья спустился с вышки и подтвердил решение лайнсмена о том, что мяч задел линию. «Когда уже на грунте задействуют Hawk Eye?» – завопил Шаповалов, не подал на матч и проиграл встречу.

Денис Шаповалов спорит с судьёй по поводу следа от мяча Фото: Tim Clayton/Getty Images

На «Ролан Гаррос» отказываются применять электронику

На быстрых покрытиях о подобных проблемах не вспоминают уже несколько лет – здесь к работе Hawk-Eye Live и её аналогу Electronic Line Calling нет претензий. Погрешность в определении попадания мяча составляет не более 2 мм, и обходятся эти системы гораздо дешевле содержания судей. Однако на грунте погрешность возрастает из-за постоянного движения и изменения поверхности покрытия. Если на траве или харде достаточно один раз правильно установить и откалибровать камеры, то на грунте систему нужно перенастраивать под каждый матч.

Решение было найдено ещё в 2017 году. Испанская компания FoxTenn разработала альтернативу анимированным проекциям – систему Real Bounce. Её суть заключается в использовании 40 высокоскоростных камер и наземных лазерных сканеров, позволяющих записывать 3000 изображений в секунду и точно определить отскок мяча. «Отличие от Hawk-Eye заключается в том, что Real Bounce даёт возможность точно увидеть, где мяч отскакивает и как он деформируется. Это реальное изображение, а не расчётная траектория», – подсвечивает преимущества разработчик Real Bounce Хавьер Симон.

В 2005 году Hawk-Eye впервые был использован на теннисном матче Фото: Julian Finney/Getty Images

Тесты новой системы начались на уровне мелких турниров, а с 2020-го её начали использовать в ATP. Поначалу было множество нареканий – игроки отмечали, что при огромных аутах Real Bounce фиксировала попадания мяча в корт, и наоборот. «Смотришь – мяч улетел в коридор, а система показала, что он в корте. Это бред какой-то!» – колотило Александра Зверева. Также систему критиковали Райлли Опелка, Фрэнсис Тиафо и Симона Халеп.

Разработчики FoxTenn заявили, что тестовые турниры помогли усовершенствовать систему, и сегодня репутация Real Bounce на высоте. По большому счёту, так и есть – иначе бы систему не задействовали на турнирах категории «Мастерс». Случившееся в Мадриде всё же стоит приписать к исключениям, подтверждающим правила. Однако в это не верят организаторы главного турнира – «Ролан Гаррос».

В Париже по-прежнему отказываются внедрять современные технологии, объясняя это заботой о судьбах людей – организаторы мэйджора хотят сохранить рабочие места. Пока что переубедить директора турнира Ги Форже и других влиятельных лиц не удаётся. Похоже, переломный момент в этом вопросе наступит, когда ошибка по вине человеческого фактора окажется достаточно весомой, чтобы задействовать электронику. Будет обидно, если кому-то она будет стоить титула.