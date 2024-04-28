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Каспер Рууд уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Каспер Рууд уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, уверенно вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 66-ю ракетку мира из Сербии Миомира Кецмановича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 22:45 МСК
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Спортсмены провели на корте 1 час 13 минут. За это время Каспер Рууд выполнил четыре эйса, реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти и допустил две двойные ошибки. На счету Миомира Кецмановича три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в 1/8 финала соревнований Каспер Рууд поборется с 30-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри. Это будет пятая личная встреча теннисистов на корте, счёт по победам в прошедших матчах — 3:1 в пользу норвежца, однако британец выиграл в очном противостоянии в последний раз — на Australian Open в текущем сезоне.

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