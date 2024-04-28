Каспер Рууд уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, уверенно вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 66-ю ракетку мира из Сербии Миомира Кецмановича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 13 минут. За это время Каспер Рууд выполнил четыре эйса, реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти и допустил две двойные ошибки. На счету Миомира Кецмановича три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в 1/8 финала соревнований Каспер Рууд поборется с 30-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри. Это будет пятая личная встреча теннисистов на корте, счёт по победам в прошедших матчах — 3:1 в пользу норвежца, однако британец выиграл в очном противостоянии в последний раз — на Australian Open в текущем сезоне.