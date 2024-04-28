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Ализе Корне сообщила, что завершит карьеру сразу после «Ролан Гаррос» — 2024

Ализе Корне сообщила, что завершит карьеру сразу после «Ролан Гаррос» — 2024
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Французская теннисистка Ализе Корне сообщила, что завершит карьеру сразу после выступления на «Ролан Гаррос» в текущем сезоне.

«Через месяц я собираюсь сыграть свой последний «Ролан Гаррос», выложившись полностью, и сразу после этого завершу карьеру. Мне странно произносить эти слова вслух. Я давно думала об этом, но официальное заявление всё меняет. Сейчас подходящее время, результат долгого пути, длившегося более двух лет, и в последние месяцы я осознаю это. Просто пришло время», — приводит слова спортсменки портал We love tennis со ссылкой на эфир Canal+.

Напомним, сейчас Ализе Корне 34 года, спортсменка является чемпионкой шести турниров WTA в одиночном разряде. Лучший результат француженки на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Australian Open в 2022 году.

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