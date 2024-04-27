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Де Минор: сегодня я увидел, что Надаль близок к своему прошлому уровню тенниса

Де Минор: сегодня я увидел, что Надаль близок к своему прошлому уровню тенниса
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11-я ракетка мира Алекс де Минор из Австралии после поражения во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) от испанского теннисиста, 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля вспомнил их последний совместный матч, который прошёл около 15 дней назад на турнире категории ATP-500 в Барселоне. Напомним, тогда в матче второго раунда испанский теннисист проиграл австралийцу со счётом 5:7, 1:6.

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 17:10 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Рафаэль Надаль
644
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Сегодня я увидел, что Надаль близок к своему прошлому уровню тенниса. Он играл на очень высоком уровне, с очень высокой интенсивностью, с самого начала и до конца. В целом две встречи подряд — это очень сложная ситуация, с которой часто придётся сталкиваться в теннисе. В Барселоне мне удалась игра, мне удалось победить, я радовался, а затем был вынужден смириться с этим, забыть и начать матч на следующей неделе с чистого листа. Это теннис. На следующей неделе я уверен, что буду на более высоком уровне, чем сейчас. Так что сегодня день, когда ничего не вышло, а завтра уже будет другой», — сказал Алекс де Минор на пресс-конференции.

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