«Мастерс» в Мадриде, 28 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) пройдут матчи третьего круга. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Третий круг. Расписание 28 апреля