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«Мастерс» в Мадриде, 28 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Мадриде, 28 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 28 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) пройдут матчи третьего круга. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Третий круг. Расписание 28 апреля

  • Уго Умбер (Франция, 13) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — начало матча около 12:00 мск.
  • Таллон Грикспор (Нидерланды, 24) — Хольгер Руне (Дания, 11) — начало матча около 12:00 мск.
  • Андрей Рублёв (Россия, 7) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27) — начало матча около 13:30 мск.
  • Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Даниэль Альтмайер (Германия) — начало матча около 15:00 мск.
  • Себастьян Баэс (Аргентина, 18) — Тейлор Фритц (США, 12) — начало матча около 16:30 мск.
  • Тьяго Уайлд (Бразилия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — начало матча около 17:00.
  • Томми Пол (США, 15) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 21) — начало матча около 18:30.
  • Денис Шаповалов (Канада, SR) — Александр Зверев (Германия, 4) — не ранее 22:30.
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