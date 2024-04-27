Видеообзор победы Медведева над Арнальди во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) прошёл матч второго круга, в котором российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, в трёх сетах обыграл 36-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Медведева на старте «Мастерса» в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в 1/8 финала россиянин поборется с американцем Себастьяном Кордой.

Напомним, в прошлом сезоне на турнире в Мадриде Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга. Действующим чемпионом турнира является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.